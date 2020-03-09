Genç bir girişimci icat etti, müdavimlerinin sayısı günden güne artıyor

"Lezzetleriyle kebapların birbiriyle yarıştığı bir kentteyiz. Göbeklitepe kebabını biz en iyi ürünümüz olarak müşterimize sunuyoruz. Göbeklitepe kebabının bu kadar kısa sürede beğeni almasının sebebi kesinlikle eti sosa boğmadan doğal olarak müşterimize ikram etmemizden kaynaklanıyor. İçinde çok az bir zeytinyağı karışımı var. İnsanlar denedikçe sevdi sevdikçe de güzel geri dönüşler oldu. Bizim konseptimiz daha önce kimsenin denediği veya yaptığı bir konsept değil. Biz steak ile mangalı harmanlayarak ortaya farklı bir ürün çıkardık. Bugün iyi geri dönüşler almamızın en büyük göstergesi 11 ayda ikinci şube açmakla oldu. Başlangıçta yaklaşık 200 kapasiteli bir yerimiz var iken şu an ikinci şubemizi 700 kişilik bir yer olarak açtık. Bunu kebabımıza olan talebin en bariz göstergelerinden birisi olarak kabul ediyoruz. Bizi bu yerlere taşıyan da Göbeklitepe kebabımız oldu."