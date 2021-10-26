Gelenekselin Yerini Doldurur mu? İşte Soğuk Baklava!
Kimisi için geleneksel olan, bildiğimiz cevizli, fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey dolduramazken, kimisi de onu çok sevdi ve soğuk baklava popüler tatlılar arasında yerini aldı.
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1
Soğuk baklavayı, hem şerbetinin hazırlanma aşamaları hem de sunumuyla diğer baklavalardan ayıran bir baklava çeşidi olarak tanımlayabiliriz.
2
Onun en büyük farkı şerbetinde saklı. Geleneksel baklavaların şerbeti su ve şekerle hazırlanırken soğuk baklavanın şerbeti süt ile hazırlanıyor.
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Soğuk baklavanın bu kadar popüler olmasının sebebi de; şerbeti. Çünkü; süt ile hazırlanan şerbet geleneksel baklavaya göre ortaya çok daha hafif bir tatlı çıkmasını sağlıyor.
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Bu özelliği ile hem sütlü hem de şerbetli tatlıları sevenlerin tercih etmesi sayesinde de popüler hale geliyor.
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Soğuk baklavanın sunumunda diğer baklavalardan farklı olarak çikolata da kullanılabiliyor. Antep fıstığı, ceviz ve rendelenmiş çikolata tozu ile servis edilebilen soğuk baklava bu farkıyla da tercih sebebi. Peki siz hangisini tercih ediyorsunuz?