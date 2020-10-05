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Hürriyet
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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 12:13 | 

Geleneksel yöntemleri kullanarak üzümden pestil yapıyorlar

Sağlık açısından faydaları ile bilinen üzüm, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle suyu çıkarılarak, pestil, bastık, cevizli sucuk ve muska gibi kışın yoğun tüketilen besinlere dönüştürülüyor.

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Sağlık açısından faydaları ile bilinen üzüm, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle suyu çıkarılarak, pestil, bastık, cevizli sucuk ve muska gibi kışın yoğun tüketilen besinlere dönüştürülüyor.

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Üzüm suyundan yapılan pestil, uzun meşakkatli çalışmalar sonucu üretiliyor. Tamamen doğal olan ve şeker hastalarının dahi rahatlıkla tüketebileceği pestil, kış öncesinde hazırlanarak evlerin dolap ve kilerlerinde yerini alıyor.

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Kış öncesi hazırlanan pestiller, içerisinde bulunan vitaminler nedeniyle soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı direnci arttırmak amacıyla yoğun olarak tüketiliyor.

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Ülke için olduğu kadar yöre için çok önemli bir besin kaynağı olan pestilin yapımı için bağ bozumun ardından başlayan meşakkatli çalışmalarda son günlere gelindi.

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Bağ bozumu ile zorlu mesaiye başlayan şireciler, teknolojik yöntemler yerine geleneksel imkanlarla üzümün suyunu çıkararak, bastık, cevizli sucuk ve muskaya dönüştürüyor.

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Her yıl Eylül ve Ekim aylarında yapılan pestil için önce sıkılan üzüm suyu, kazanlarda belli dereceye kadar kaynatılıyor. Kaynayan üzüm suyuna un ve nişasta ekleyerek saatlerce karıştıran kadınlar, kıvamını alan şırayı evlerinin dam ve bahçelerindeki özel bezlerin üzerine döküyor. Günlerce güneş altında sıcakta kurutulmaya bırakılan şerbetler, pestil halini alıyor.

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Kış hazırlıkları kapsamında pestil yapan Selvi Temur, “Pestilin içindekiler tamamen doğal. Doğal olduğu içinde şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir. Pestil yapımını atalarımdan öğrendim, yaklaşık 3-4 yıldır pestil yapıyoruz. Zamanla daha güzel pestiller yapmak istiyorum. Zor ama eğlenceli bir iş. Kış aylarında soğuk algınlığı konusuna çok iyi geliyor. Doğal olduğu için her derde devadır” diye konuştu.

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