Geleneksel yöntemleri kullanarak üzümden pestil yapıyorlar

Kış hazırlıkları kapsamında pestil yapan Selvi Temur, “Pestilin içindekiler tamamen doğal. Doğal olduğu içinde şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir. Pestil yapımını atalarımdan öğrendim, yaklaşık 3-4 yıldır pestil yapıyoruz. Zamanla daha güzel pestiller yapmak istiyorum. Zor ama eğlenceli bir iş. Kış aylarında soğuk algınlığı konusuna çok iyi geliyor. Doğal olduğu için her derde devadır” diye konuştu.