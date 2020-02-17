Geleneksel şekilde üretiliyor, yoğun talep görüyor

Tabi bu yöntemlerle geleneksel olduğu için tat ve aroma daha fazla ortaya çıkıyor. Tokat merkez ve ilçelerinde sıcak satışımız var. Birçok kurumsal firmada da ürünlerimiz mevcut. Ayrıca online satış da yapıyoruz. Ürünlerimizi aynı gün içerisinde isteyene kargo ile de gönderiyoruz" diye konuştu.