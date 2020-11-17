Geleneksel Lezzetleriyle Öne Çıkan Restoranlar

Pandeli Kubbeli tavanı, mavi çinilerle kaplı duvarları, kristal avizeleri ve beyaz masalı örtüleriyle 1900’lerin yemek kültürünü günümüze taşıyan Pandeli, 2016’da kapılarını kapatmıştı. Bir yıl önce Mısır Çarşısı’ndaki yerinde yeniden açıldı. Pandeli’nin mutfağı son 22 yıllık şefi Abdullah Sevim ile şef Bayram Karaçam’ın yönetiminde yoluna devam ediyor. Menüde hem Pandeli Çobanoğlu döneminden hem de yeni ekibin hazırladığı yemekler var.