Geleneksel Lezzetleriyle Öne Çıkan Restoranlar

Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerinden vazgeçemiyor, bu yemekleri layıkıyla tüketmek istiyorsanız işte İstanbul’da geleneksel tatları en iyi şekilde sunan restoranlardan örnekler;
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1
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Çiya Lokantası
Çiya, Anadolu’nun farklı uygarlıklarla zenginleşen mutfağını 1998’de Kadıköy Çarşı içindeki sofrasına taşıdı. Menüde yer alan yemeklerin her biri orijinal reçetesine bağlı kalınarak hazırlanıyor. Çiya, kaybolmakta olan yöresel yemeklerin yaşamasını sağlıyor.
2
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Pandeli
Kubbeli tavanı, mavi çinilerle kaplı duvarları, kristal avizeleri ve beyaz masalı örtüleriyle 1900’lerin yemek kültürünü günümüze taşıyan Pandeli, 2016’da kapılarını kapatmıştı. Bir yıl önce Mısır Çarşısı’ndaki yerinde yeniden açıldı. Pandeli’nin mutfağı son 22 yıllık şefi Abdullah Sevim ile şef Bayram Karaçam’ın yönetiminde yoluna devam ediyor. Menüde hem Pandeli Çobanoğlu döneminden hem de yeni ekibin hazırladığı yemekler var.
3
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Seraf
Türk mutfağına özgü yemekleri ‘fine dining’ konseptinde sunan Seraf, açıldıktan sonra kısa süre içinde İstanbul’un öne çıkan lokantaları arasındaki yerini aldı. Anadolu’nun en iyi malzemelerini yerinden temin ediyorlar. Turşu, salça, reçel, erişte, nar ekşisi, sucuk, sirke, ekmek gibi kullandıkları çoğu malzemeyi mutfaklarında hazırlıyorlar. Mardin kaburga dolmasından Gaziantep’in beyran çorbasına, Süryani usulü içli köfteden sac tavaya tüm yemekler malzeme, yapım tekniği ve sunumuyla reçetelerine uygun hazırlanıyor.
4
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Borsa
Kentin klasiklerinden Borsa Lokantası, Türk mutfağının sevilen yemeklerini menüsünde sunuyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde bulunan Borsa’nın geniş bir yazlık terası da var. İş yemekleri, konser ve sergiler öncesi yemek için ideal.
5
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Lokanta 1741
Restore edilip açılan Cağaloğlu Hamamı’nın kompleksi içinde yer alan Lokanta 1741’in yalın dekorasyonu da tarihi dokuyla uyumlu. Şef Durukan Özgen gelenekseli yorumladığı menüyü sadece yerel malzemeler kullanarak tasarlamış.
6
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Akdeniz Hatay Sofrası
Antakya mutfağından örneklerin sunulduğu Akdeniz Hatay Sofrası’nda bakkaliye köşesi de var.
7
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Feriye Lokantası
Ortaköy’de denizin kıyısında yer alan Feriye Lokantası’nda Akdeniz mutfağı ağırlıklı yemekler hazırlanıyor.
8
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Lokanta Kru
Nişantaşı’ndaki Lokanta Cru, yeni nesil esnaf lokantası. Mutfağın başında genç ve eğitimli şef Ufuk Ügümü var.
9
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Nato
Nato Lokantası 1952’de kapılarını Karaköy esnafına açtığı günden bu yana aynı anlayışla yoluna devam ediyor.
10
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Bankalar Lokantası
Lokantanın salçalı yemek menüsü her gün değişiyor. Balık, tavuk ve et çeşitlerinden oluşan ızgara menüsü sabit kalmakla beraber günlük olarak farklı yemekler hazırlanıyor.