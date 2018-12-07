Gelen misafiri kıskandıracak nefis 5 çayı tarifleri

Tahinli kurabiye tarifi Bazen sıcacık bir bardak çayın yanında kıtır kıtır bir şeyler isteriz. Böyle bir durumda işinizi kolaylaştıracak harika bir tarifimiz var! Tahinli kurabiye... Uzun süre bayatlamayan bu kurabiye dost sohbetlerinize ve çay saatlerinize lezzet katacak. Hem kokusuyla hem de tadıyla çok beğeneceksiniz. Peki, tahinli kurabiye nasıl yapılır? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...