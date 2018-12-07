Gelen misafiri kıskandıracak nefis 5 çayı tarifleri
Çay saatleri sevdiklerimizle oturup iki lafın belini kırdığımız, tatlı tatlı sohbetler ettiğimiz güzel dakikalar. Bu dakikalarda sohbetin tadını artıran da iyi demlenmiş güzel bir çay ile çayın yanında atıştırdığımız lezzetli yiyecekler oluyor. Gelecek misafirlerinizin bayılacağı 5 çayı tarifleri arıyorsanız sizi hemen aşağı alalım çünkü bu listedeki tariflerin hepsi çok lezzetli.
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Çaylı kurabiye tarifi
Çay saatleri için ağızda dağılacak kıtır kıtır, nefis bir kurabiye mi arıyorsunuz? O zaman çaylı kurabiye tam size göre. İçinde bulunan çay yaprakları ve hazır granül kahve sayesinde mis gibi bir kokusu olan bu kurabiyeyi çocuklar da büyükler de çok sevecek.
Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.
Kek çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinin başında geliyor. Son dönemin en popüler keklerinden biri de şüphesiz ağlayan kek. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte çok pratik ve lezzetli bir ağlayan kek tarifi…
Parmesan İtalya kökenli bir peynir türü. Hayatımıza biraz geç girdi ama kendini çok sevdirdi. Genellikle makarnalarda kullanılan parmesanı bu kez bir tuzlu kurabiyede kullandık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Önemli bir püf noktası: Peynirinizi hamura eklemeden önce iyice toz kıvamına geldiğinden emin olun ki homojen bir karışım elde edebilesiniz...
Kakaolu kek denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Çocukluktan bu yana nice hatıraları beraberinde getiren bu keki, sosla denemeye ne dersiniz? Lezzeti de en az görüntüsü kadar büyüleyici olan bu keki, özel günlerde misafirlerinize ikram ettiğinizde alkışlarla karşılanacağınızı söyleyebiliriz.
Fırından yeni çıkmış sıcak poğaça kadar lezzetli şey az bulunur. Hele ki bu puf puf kabaran mayalı pastane poğaçasıysa yerken birkaç parmağınızı kurban edebilirsiniz. Eğer siz de nefis bir pastane poğaçası tarifi arayanlardansanız, pratik tarifimize bir göz atmalısınız. Denediğinizde bu poğaçaya şans vermekle doğru bir şey yapmış olduğunuzu göreceksiniz.
Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!
Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Pratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…
Kurabiye özellikle de tuzlu kurabiye, çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden. Bu tarifimizde tuzlu kurabiyeye bir de acı kırmızı biber ekleyelim dedik, ortaya çıkan sonuç nefis oldu. Sadece beş malzemeyle yapılan bu kurabiyeleri hazırlaması 15, pişirmesi 15 dakika sürüyor. Vazgeçilmez tariflerinizden biri olacağını garanti edebiliriz.
Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...
Makarnanın en hafif hali olan makarna salatası, özellikle yaz sofralarında kolay ve serinletici bir yemek arayanların favorisi olacak. Kısa sürede yapıp zevkle tüketebileceğiniz, hatta misafirlerinize de ikram edebileceğiniz makarna salatasının malzemelerini ve yapılışını sizin için derledik. İşte çok beğeneceğiniz makarna salatası tarifimiz...
Bazen sıcacık bir bardak çayın yanında kıtır kıtır bir şeyler isteriz. Böyle bir durumda işinizi kolaylaştıracak harika bir tarifimiz var! Tahinli kurabiye... Uzun süre bayatlamayan bu kurabiye dost sohbetlerinize ve çay saatlerinize lezzet katacak. Hem kokusuyla hem de tadıyla çok beğeneceksiniz. Peki, tahinli kurabiye nasıl yapılır? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Tuzlu kurabiyeler özellikle 5 çayında zevkle tükettiğimiz hamur işlerinin başında geliyor. Birkaç basit malzemeyle nefis bir lezzet ortaya çıkarmanızı sağlayan tuzlu kurabiye bayatladığı zaman ise yemesi pek keyifli olmuyor. Bu nedenle sizin için bir bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Bu malzemeden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde edebilir, hava almayan bir kapta sakladığınız kurabiyelerinizi uzun süre zevkle yiyebilirsiniz.
Çilek hafif ekşi lezzetiyle tatlılara çok yakışan bir meyve. Bu tarifimizde çileği ıslak kekin içinde kullandık ve çok da başarılı bir sonuç elde ettik. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş olan bu kekin tadına doyamayacak, mutfağınızdan eksik olmaması için elinizden geleni yapacaksınız.
Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Kısır tartışmasız Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında. Özellikle çay saati menülerinde mutlaka yer alan kısır yapılışının kolay olmasıyla da çok popüler. Daha önce hiç kısır yapmadıysanız ya da yaptıysanız fakat farklı bir şey arıyorsanız doğru yere geldiniz. Çünkü bu kısır tarifi nefis!
Böreği kim sevmez? En iştahsız çocuklar bile börek gördüler mi dayanamazlar. Peki semizotunu böreğin içine koyup çocuğunuza yedirmeye ne dersiniz? Çok iyi fikir değil mi? İşte huzurlarınızda semizotlu börek tarifi...
Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…
Karadeniz mutfağının lezzetli sebze yemeklerinin yanında çok sevilen tatlıları da var. Giresun’da fındıklı diye anılan bu kurabiye yörede enerji ve güç kaynağı olarak bilinir. Bu kurabiyeye başka yörelerde acıbadem olarak bilinen kurabiyenin tamamen fındık unuyla yapılmış hali diyebiliriz. Peki Giresun usulü fındıklı acıbadem kurabiye nasıl yapılır?
Katmer poğaça, mayalı hamurla yapılan ve kruvasan gibi şekillendirilen nefis bir poğaça. Yumuşacık pofuduk hamurun içine özellikle yağlı beyaz peynir ve zeytin ezmesi çok yakışıyor. Bir deneyenin bir daha vazgeçemediği katmer poğaçanın yapılışı da oldukça kolay. Siz de bu poğaçayı çay saatlerinde ve kahvaltılarda evinizde konuk etmek isterseniz işte tarifimiz…
Amerikan kültüründe kahvaltıları süsleyen donut, Türkiye’de genellikle kahve yanında tüketilir. Peki evde hazır alınmış gibi donut yapmak ister misiniz? Misafirlerinize, doğum günlerine veya çocuklarınıza rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzete herkes bayılacak. Farklı süslemelerle daha da dikkat çekici hale getirebileceğiniz donut nasıl yapılır? Tarifi bizden, zevkle süslemesi sizden…
Alman çöreği ya da Alman tatlısı diye de bilinen berliner içi marmelat dolu dışı ise pudra şekeriyle kaplı bir tür donut. Yumuşacık hamuru ısırdığınız anda ağzınıza dolan o hafif ekşi marmelat, berliner’in lezzetini dengeliyor ve yiyenin içini çok fazla baymasını önlüyor. Bu tür kızarmış hamur tatlılarını seviyorsanız berliner’i de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Daha çok yemeklerde kullandığımız yeşil mercimek ve kuskustan salata hazırlamaya ne dersiniz? Yeşil mercimekli kuskus salatası, lezzetinin yanı sıra doyurucu olmasıyla da favorilerinizden biri olacak. İster tek başına öğün olarak isterseniz de misafir sofralarınızda ikramlık olarak da sunabilirsiniz. Bu nefis salatayı denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...