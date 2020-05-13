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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 11:41,

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet firik

Firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor

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Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

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Yeşilken koparılıp kurutulmuş buğday taneleriyle hazırlanan firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

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Firik üretimi Filistin halkının geleneksel mesleklerinden biri olarak biliniyor.

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AA muhabirine konuşan 75 yaşındaki Filistinli Fatma Kadih, çocukluğundan beri firik yaptığını ve bunun kendisine annesinden miras kaldığını söyledi.

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Firiğin ailesi için geçmişte ve günümüzde temel ramazan yemeklerinden biri olduğunu belirten Kadih, birkaç yıl öncesine kadar aile henüz küçükken firik üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktardı.

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Kadih, "Eskiden ürettiğimiz firik aileye yetiyordu, artanını da satıyorduk. Ancak şimdi çocuklarımız ve torunlarımız oldu, aile büyüdü. Artık ürettiğimiz sadece ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale geldi" dedi.

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Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzetli tadını koruduğunu söyleyen Kadih, bu özelliğin yeni yöntemlerle yapılan firikte bulunmadığını ifade etti.

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