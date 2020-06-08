Gaziantep'te yeme içme işletmelerinde 'fıstık gibi' sertifikası dönemi

Şehitkamil ilçesindeki bir pastahanede düzenlenen sertifika töreninde, projenin eğitim ve hijyen şartlarını uygulayan kentteki ilk gıda işletmesine "Fıstık Gibi" sertifikası verildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde önceliklerin değiştiğini söyledi. Anadolu'nun en büyük gücünün görülecek yer ve tadılacak lezzetleri olduğunu ifade eden Şahin, "Projemizin 4 kuralı var. İlk ikisi hijyen ve salgın eğitimidir. Üçüncü de denetimdir. Kendimizin ve odaların bulunduğu bir denetim sistemi kuruyoruz. Denetim sistemlerimizle sertifika aşamasına geçiyoruz. Sertifikanın adı 'Fıstık Gibi' ve her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi olacak. Bütün kurallara uyan kurumların hemen girişinde sertifikası olacak" dedi.