Gaziantep'te kebap aşkı Kurban Bayramı'nda daha da katlandı
UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınan Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi olan kebaplar, Kurban Bayramı'nda da en çok tercih edilenler arasında zirveye oturdu.
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UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınan Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi olan kebaplar, Kurban Bayramı'nda da en çok tercih edilenler arasında zirveye oturdu. Kurban Bayramı'nda normal günden daha fazla iş yaptıklarını belirten kebapçılar, hallerinden ise oldukça memnundu.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren yaktıkları ocaklarını gecenin geç saatlerine kadar söndürmeden açık tutan kebapçılar bu durumdan oldukça mutluydu. Kurban Bayramı'nda dinlenmeyi umut ederken normal günden daha fazla çalışmaya başlayan ustalar siparişlere yetişemedi.
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Kebaba artan talepte sosyal medyanın etkisinin olduğunu ifade eden kebap ustası Burak Orhan, “Kurban Bayramı bizim çalışmamızı kesinlikle etkilemiyor herkes etini kesip evine koyuyor sonra gelip hazır kebabı yine yiyor. Normal günden hiçbir farkımız yok hatta daha yoğunuz halkımız hazıra alışmış hem de lezzeti seviyor yapmak uğraşmak istemiyor" dedi.
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İnsanların lezzet peşinden Gaziantep’e geldiklerini kaydeden Orhan, “4 gün tatili olan biri illa 'Gaziantep'e gidip kebap yiyeceğim' diyor ve bin 600 kilometre yoldan çıkıp gelip üç beş çeşit kebabından yiyip gidiyor. Sosyal medyanın çok fazla etkisi var orada görüyorlar illa bunu yiyeceğim diyor ailesiyle beraber gelip yiyor içiyor hürmetle karşılıyoruz sonra gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte lezzet ve kültür turuyla geçiren yerli turistler ise Kale Altında bulunan salaş kebap restoranlarını doldurdu.