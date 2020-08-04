Gaziantep'te kebap aşkı Kurban Bayramı'nda daha da katlandı

Kebaba artan talepte sosyal medyanın etkisinin olduğunu ifade eden kebap ustası Burak Orhan, “Kurban Bayramı bizim çalışmamızı kesinlikle etkilemiyor herkes etini kesip evine koyuyor sonra gelip hazır kebabı yine yiyor. Normal günden hiçbir farkımız yok hatta daha yoğunuz halkımız hazıra alışmış hem de lezzeti seviyor yapmak uğraşmak istemiyor" dedi.