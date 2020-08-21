MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne YenirGaziantep'te bir usta yaptı, gelen talebe yetişemez oldu!
GeriNerede Ne Yenir Gaziantep'te bir usta yaptı, gelen talebe yetişemez oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 09:56 | 

Gaziantep'te bir usta yaptı, gelen talebe yetişemez oldu!

Gaziantep’te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, taze Antep fıstığını ete sarıp, kebap yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, taze Antep fıstığını ete sarıp, kebap yaptı. Kılıçoğlu, ’Fıstıklı et dürümü’ ismi verdiği ve patent başvurusunda bulunduğu kebap ilgi görünce talebe yetişememeye başladı.

2
Abone Olgoogle-news

Gastronomi kenti Gaziantep’te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, kente has Antep fıstığı ile eti birleştirerek yeni bir kebap türü buldu.

3
Abone Olgoogle-news

Dövülmüş kuzu etinin içine tane Antep fıstığı koyan Kılıçoğlu, daha sonra eti kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağında marine ederek mangalda pişiriyor.

4
Abone Olgoogle-news

Etli fıstık dürüm ismini verdiği yeni kebabı ilgi toplayan Kılıçoğlu şimdi talebe yetişemiyor.

5
Abone Olgoogle-news

Antep fıstığının tatlılar dışındaki yemeklere de kullanılabildiğini göstermek istediğini söyleyen Necdet Kılıçoğlu, "Bu sezon bizim fıstık sezonumuz. Biz de bir inovasyon yaparak fıstıkla eti buluşturduk. Fıstıklı et dürümü ortaya çıkardık" dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Kılıçoğlu, "Bizce müthiş bir şey oldu ve bayağı bir talep almaya başladık. Günde 20-30 porsiyon civarında satışımız var. Kuzunun budundan aldığımız kısmı ince ince kesip, dövecekle elden geçiriyoruz. İçine kekik, tuz, çekilmiş ve tane Antep fıstığı dürüm edip sarıyoruz. Sonra bu eti şişe geçirip mangalda pişiriyoruz" dedi ve ekledi:

7
Abone Olgoogle-news

"Hem kentimizde sabah saatlerinde tüketilen katmerin hem da akşam yenilen kuşbaşı kebabın tadını alıyoruz. Şu ana kadar çok güzel tepkiler topladık yemeğe gelenler çok beğendi. İnşallah ürünümüzün patent başvurusunu yaptık, hayırlısı ile patentini de alacağız."

8
Abone Olgoogle-news

Fıstıklı et dürümü yemeye gelenler ise yeni keşfedilen kebabın tadına doyum olmadığını söyleyerek, yerli ve yabancı turistleri bu lezzeti tatmaya davet etti.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi