Gaziantep'te bir usta yaptı, gelen talebe yetişemez oldu!

Kılıçoğlu, "Bizce müthiş bir şey oldu ve bayağı bir talep almaya başladık. Günde 20-30 porsiyon civarında satışımız var. Kuzunun budundan aldığımız kısmı ince ince kesip, dövecekle elden geçiriyoruz. İçine kekik, tuz, çekilmiş ve tane Antep fıstığı dürüm edip sarıyoruz. Sonra bu eti şişe geçirip mangalda pişiriyoruz" dedi ve ekledi: