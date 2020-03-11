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Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 09:36, /

Gaziantep'te bir usta yaptı! Dünyada ve Türkiye'de bir ilk...

Gaziantep'te bir mekan sahibi, kadayıfa farklılık getirdi. 2 metrelik boruya sarılan kadayıf mangal ateşinde pişiriliyor.

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Gastronomi kenti Gaziantep’te bir baklava ve kadayıf ustası, 2 metrelik boruda kadayıf pişirdi. Mangal ateşi ile pişirilen kadayıf, üzerine sarılan Antep fıstığı ezmesiyle damakta unutulmaz lezzet bırakıyor.

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Mutfağıyla ünlü Gaziantep’te bir baklava ve kadayıf ustası, geliştirdiği yöntemle boruda mangal üzerinde kadayıf pişiriyor.

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UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’te kadayıfın pişirilme yöntemine farklılık getirildi.

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Kentte hizmet veren Urhanoğlu Közde Künefe Salonu işletmecisi Serdal Urhan, özenle hazırladığı kadayıfı, tel tel ayırıp 2 metre uzunluğundaki boruya sardı.

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Boru üzerine sardığı kadayıfı mangalda közde pişiren Urhan, kadayıfı boru üzerinde pişiren ilk usta olduğunu kaydetti.

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Meşakkatli şekilde hazırlanan boru kadayıfı mangalda yaklaşık 1 saat içerisinde pişiriliyor.

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Çekilmiş Antep fıstığını şerbetle buluşturup yoğuran Urhan, fıstık ezmesiyle boru kadayıfı sarıp eşsiz bir lezzet ortaya koyuyor.

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Boru kadayıfı ilk kendisinin keşfettiğini söyleyen kadayıf ustası Serdal Urhan, şunları söyledi:

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“2 aydır bu ürünün denemesini yapıyoruz. Daha önce sosyal medyada paylaştık ve takipçilerimizin yoğun isteği oldu. Ortaya güzel bir ürün çıktı.”

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“Kadayıfı yaptıktan sonra da fıstık ezmesine sarıyoruz. Borumuz 2 metre uzunluğunda.”

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“Dünyada ve Türkiye’de bir ilk. Kebapta görmüştük, kadayıfta ilk defa biz yaptık.”

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“Gelen müşterilerimiz ‘Boruda kadayıf mı olur?’ diyorlar, o kıtırlığı ve lezzeti gördükten sonra fikirleri değişiyor. Yiyenlerden olumlu mesajlar alıyoruz.”

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