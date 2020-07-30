Gaziantep’te baklavacıların bayram mesaisi

Gaziantep’te, baklava ustaları Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. Kentte yaşayanlar da bayram öncesi baklava alışverişi yapmayı ihmal etmiyor.
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Gaziantep’te, baklava ustaları Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. Kentte yaşayanlar da bayram öncesi baklava alışverişi yapmayı ihmal etmiyor.
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Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep’te baklava üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle üretilen baklavanın büyük bölümü paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor.
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Tezgahlarının başına gün doğmadan geçen ustaların ürettiği baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından talep görüyor.
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Bayram nedeniyle talep normale göre oldukça fazla. Günde üretilen ortalama 50 ton baklavanın büyük bölümü müşterilere ulaştırılıyor.
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Kentteki baklava üreticisi Levent Aktaş, bayram nedeniyle gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatarak, "Baklava severlerin ağızlarını tatlandırmak için tam kadro çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla Gaziantep genelinde 50-60 ton baklava yapılıyor." dedi.
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Aktaş, "Otobüs firmaları ve anlaştığımız kargo şirketleri aracılığı ile baklavaları müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bayramda baklava olmazsa olmaz lezzetlerimiz arasındadır. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun olarak çalışıyoruz" diye ekledi.
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Öte yandan baklava almaya gelen müşteriler de bayramın baklavasız olmayacağını dile getirdi.
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Muhteşem baklavanın püf noktaları
Muhteşem bir baklavanın sırrı undur. Baklava hamuru sert buğday unundan hazırlanmalı. Yoğrulması daha zor olacak belki, çabucak katılaşacak hamur ama esnete esnete, dinlene dinlene dikkatli bir şekilde açılacak.
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Baklavanın en önemli malzemelerinden biri de yumurta. Yumurtayı kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında ısınmış bir yumurta, baklavanın lezzetine lezzet katacaktır ve yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.
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Baklavanın hamuruna mutlaka tuz koymalısınız. Şerbetli bir baklava hamuruna neden tuz koyayım diyebilirsiniz.Tuzsuz bir hamurun kendisini toparlaması çok zordur.
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Baklavaya adıl tadını verenlerden biri de şüphesiz şerbettir. Şerbet doğru yapılmadığında kristalleşir. Bu durum ise tatlının lezzetini ciddi oranda azaltır. 40 katlı, 20 yufka katlı kalın bir baklava yapacaksanız orta kıvamlı bir şerbet dökmelisiniz. Eğer baklavanız az miktarda yufkadan oluşuyorsa daha kıvamlı şerbet tercih etmelisiniz yoksa tatlısınız hamur olur.
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Ve tabii ki iç malzemenizin taze olması baklavanızın lezzetine lezzet katacaktır. Fındık, ceviz veya fıstık... Hangi malzemeyi kullanıyorsanız kullanın taze olmasına dikkat edin.
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El açması baklava tarifi
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hangi tatlıyı yapacağınızı muhakkak düşünüyorsunuzdur. Sizler için çok lezzetli el açması baklava tarifi hazırladık. Cevizlisi, fındıklısı birçok çeşidi olan baklavanın bol fıstıklısının tadına doyum olmaz. Tüm maharetlerinizi göstererek muhteşem bir el açması baklava yapabilirsiniz. Peki el açması baklava nasıl yapılır? Vakit kaybetmeden başlamanız için tarife geçelim…