Gaziantep’te baklavacıların bayram mesaisi

Baklavaya adıl tadını verenlerden biri de şüphesiz şerbettir. Şerbet doğru yapılmadığında kristalleşir. Bu durum ise tatlının lezzetini ciddi oranda azaltır. 40 katlı, 20 yufka katlı kalın bir baklava yapacaksanız orta kıvamlı bir şerbet dökmelisiniz. Eğer baklavanız az miktarda yufkadan oluşuyorsa daha kıvamlı şerbet tercih etmelisiniz yoksa tatlısınız hamur olur.