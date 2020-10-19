Gaziantep'te bağbozumu bitti pekmez kazanları kaynamaya başladı

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadının tamamlanmasının ardından bağ bozumu sonrasında geriye kalanların bir kısmı kuru üzüm yapılıyor, bir kısmı ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.