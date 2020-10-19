MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüGaziantep'te bağbozumu bitti pekmez kazanları kaynamaya başladı
GeriYemek Kültürü Gaziantep'te bağbozumu bitti pekmez kazanları kaynamaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 09:08 | 

Gaziantep'te bağbozumu bitti pekmez kazanları kaynamaya başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı. İlçede 50 bin dekarda üretilen ve hasadı yapılan üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadının tamamlanmasının ardından bağ bozumu sonrasında geriye kalanların bir kısmı kuru üzüm yapılıyor, bir kısmı ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceklerini ayırıyor hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra suyu çıkarılıyor, ardından evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak pekmez imal ediliyor.

5
Abone Olgoogle-news

eteğindeki Koçcağız Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Köklü, gazetecilere, pekmez yapmanın kolay olmadığını, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra satmak için "kabarcık" ,"hatun parmağı" ve "Antep karası" türü üzümden pekmez ürettiklerini belirterek, pekmezin kilogramının 25 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi