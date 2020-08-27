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GeriNerede Ne Yenir Gaziantepli usta üzerinde 3 ay çalıştı! Çok beğenilince patent başvurusu yapıldı
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DHA
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 10:19 | 

Gaziantepli usta üzerinde 3 ay çalıştı! Çok beğenilince patent başvurusu yapıldı

Gaziantepli katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti.

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Gaziantepli katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti.

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Yaycı, Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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'Gastronomi şehri' Gaziantep’te katmer ustası olan Coşkun Yaycı, kentte yaşayanların vazgeçilmez lezzeti midye baklavadan esinlenip, 'midye katmer' adını verdiği yeni tatlıyı yaptı.

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Kentte genellikle sabah kahvaltısında yenilen katmer, 'midye' haliyle ilgi görünce gün içinde de müşteriler tarafından tatlı olarak tüketilmeye başlandı.

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Midye katmerin halk tarafından çok beğenildiğini anlatan Yaycı, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Geçmişte yapmış olduğum birçok tatlı çeşidi vardı. Gaziantep’in vazgeçilmezi olan midye baklavadan esinlenerek sıradan klasik katmer yapmamak için midye katmer denemelerini yaptık."

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"Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından güzel sonuç elde ettik. Misafirlerimiz da bu yeni lezzeti çok beğeniyor. Tatlı yemeye gelen vatandaşlarımız mutlaka midye katmerin tadına bakıyor."

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Yaycı, şöyle devam etti: "Midye katmeri yaparken öncelikle ince hamurumuzu açıyoruz. Katmer hamurunu tek tek perde şeklinde kapatarak ayarlıyoruz. İçine kaymak, fıstık ve toz şeker katıyoruz."

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"Daha sonra fırına attığımız zaman yufkanın kabarmasıyla midye katmer ortaya çıkıyor. İsteğe göre çikolata ilavesi de yapıyoruz. Bu yeni lezzetimizle ilgili patent başvurumuzu yaptık."

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Kentte yaşayanlar da görüntüsünü güzel buldukları midye katmerin çok lezzetli olduğunu söyledi.

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