Gaziantepli usta, meşhur lezzetin sırrını öğrenciler ile paylaştı

“TADI ÇOK GÜZELDİ” Gastronomi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Furkan Uçkun ise, “Gaziantep’e gittim ama katmer yeme fırsatım olmamıştı. Eğitim çok iyi geçti, katmerle ilgili değişik bilgiler öğrendim. Yapımı el işçiliğine bağlı, pratik yaptıkça geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Tadı çok güzeldi, baymadı rahatça 2 tane yiyebilirdim” diye konuştu. 2’nci sınıf öğrencisi Sevil Aydın da, “Workshop güzel geçti, eğiticiydi. Katmerin yapılışını öğrendim ama yapamam çünkü çok zor. Katmerin tadı çok güzeldi, lezzetliydi” ifadelerini kullandı.