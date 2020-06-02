Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetine büyük ilgi

‘İNSANLAR ÇOK ÖZLEMİŞ’ Müşterilerin kentin lezzetlerine tekrar kavuştuğu için mutlu olduklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Çadır, ''Bugün ayrı bir neşeliyiz. Uzun bir aradan sonra işletmemize, misafirlerimize ve lezzetlerimize kavuştuk. İnşallah en yakın zamanda bu salgının bitmesini temenni ediyoruz.