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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:11,

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetine büyük ilgi

Gaziantep’te, koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen restoran ve lokantalar, normalleşme süreci ile birlikte yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlar normalleşme ile birlikte kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olan 'beyran'a ilgi gösterdi.

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Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servis yapan restoran ve lokantalar, hazırlıklarını tamamlayarak bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Normalleşme sürecinin başlaması ile çok sayıda vatandaş da kentin vazgeçilmez lezzetlerinden beyran yemek için lokantaların yolunu tuttu.

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Gaziantepli işletmeci Ahmet Çadır, uzun bir sürenin sonunda vatandaşların beyrana olan hasretinin sona erdiğini belirterek, yeniden eski günlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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İçerisinde; kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran yemeğini hem yapmayı hem de yemeyi özlediğini kaydeden işletmeci Ahmet Çadır, müşterilerin de özlemlerinin sona erdiğini dile getirdi.

4‘İNSANLAR ÇOK ÖZLEMİŞ’
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‘İNSANLAR ÇOK ÖZLEMİŞ’

Müşterilerin kentin lezzetlerine tekrar kavuştuğu için mutlu olduklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Çadır, ''Bugün ayrı bir neşeliyiz. Uzun bir aradan sonra işletmemize, misafirlerimize ve lezzetlerimize kavuştuk. İnşallah en yakın zamanda bu salgının bitmesini temenni ediyoruz.

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Bu süreçte iş yerimizi dezenfekte ettik. Hazırlıklarımızı yaptık. Masalarımızın aralıklarını sosyal mesafe kuralına göre değiştirdik. Vatandaşlar gönül rahatlığı ile gelebilirler. İnsanların ciddi bir hasreti vardı.

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Yıllardır hiç kapatmadık. İşletmemizde en güzel önemlerimizi aldık. Gazianteplilerin beyrana olan hasretini bugün bitirdik. Bugün çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar çok özlemiş. Hasret bitti'' diye konuştu.

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