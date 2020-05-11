Gaziantep'in glütensiz kafesinde online satışlar başladı

Normal beslenmeden ayırt edemeyeceğimiz ekmekler, kurabiyeler, yaş pastalar kekler, pizzalar, hamburgerler, içli köfte ve çiğköfte olmak üzere 300 çeşit ürün üretilen Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Glütensiz Bir Başka Kafe’de ayrıca Ramazan Ayı’na özel ramazan pidesi ve kahkesi üretimi yapılmakta. Kafe, özel günler için sipariş üzerine yaş pasta da yapıyor.