Gaziantep mutfağından enfes yemek tarifleri

Yoğurtlu patates tarifi Basit olduğu kadar doyurucu bir tarif var sırada: Gaziantep mutfağına özgü yoğurtlu patates tarifi. İçinde sadece patates yok aynı zamanda et ve nohut da var. Çok seveceğiniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. İşte yoğurtlu patatesin malzemeleri ve tarifi...