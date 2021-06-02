Gaziantep mutfağından enfes yemek tarifleri

Gaziantep mutfağı birbirinden güzel ve tescilli lezzetlerle dolu. Şehrin geleneksel lezzetleri arasında yer alan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması da tescillendi. Sizin için bu enfes yemeklerin tariflerini derledik.
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Alinazik tarifi
Lezzetiyle herkesi büyüleyen Alinazik, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Görüntüsüyle gözlerinizi şenlendirecek, lezzetiyle de karnınızı bayram ettirecek olan alinazik nasıl yapılır? İşte alinazik tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Fakat zaman zaman farklı yoğurtlu çorba tarifleri arıyoruz. Böyle durumlarda başvurabileceğiniz bir adres lebeniye çorbası. Güneydoğu Anadolu yöresinin lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbasının adı da Arapçadan geliyor. İçindeki minik köfteleri ilk bakışta biraz zahmetli ve uğraştırıcı gibi görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. İşte lebeniye çorbası tarifi…
Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden doğrama oldukça doyurucu ve besleyici bir yemek. Üzerine eklenen tereyağlı naneli sosuyla da tadına doyum olmuyor. Kalabalık sofralarda tercih edilen bu nefis yemeğin yanına bulgur pilavı da çok yakışıyor. Peki doğrama nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü doğrama tarifi...
Yöresel bir lezzet olan süzek yapması ismini yapılış şeklinden alır. Bulgur, kıyma ve baharatlar harmanlanıp minik yuvarlak haline getirilir, tencereye oturtulan süzgecin üzerinde pişirilir. Antep ağzında süzgece süzek adı verildiği için, bu yemeğe süzek yapması denir. Peki, süzek yapması nasıl yapılır? İşte süzek yapması tarifi…
Basit olduğu kadar doyurucu bir tarif var sırada: Gaziantep mutfağına özgü yoğurtlu patates tarifi. İçinde sadece patates yok aynı zamanda et ve nohut da var. Çok seveceğiniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. İşte yoğurtlu patatesin malzemeleri ve tarifi...