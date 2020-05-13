Gastronomi şehrimizin ramazan tatlısı: Kaymaklı baklava

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan kaymaklı baklavası ile kente özgü tatlılar ramazan ayında sofralarda yerini alıyor.
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Kentte, manda kaymağı kullanarak yapılan kaymaklı baklava, ekmek kadayıfı, güllaç, Çerkez tatlısı ve lokumlar, ramazan ayında daha fazla ilgi görüyor.
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Birçok kentin kesişme noktasındaki Afyonkarahisar'a yolu düşenler şehir merkezine uğrayarak gidecekleri yere manda kaymağı ve ürünlerinden götürüyor.
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Kentte hizmet veren tatlı firmasının yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü kuşak olarak şekerleme ve tatlı imalatı yaptıklarını belirtti.
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Ramazan ayı dolayısıyla ilin medarıiftiharı haline gelen kaymaklı tatlıları müşterilerin hizmetine sunduklarını aktaran Altınay, şöyle konuştu:
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"Ramazanda ekmek kadayıfının arasını kaymaklı yapıyoruz. Fıstıklı kaymaklı atom dediğimiz ekmek kadayıfının yeni çeşidi var. Bunun yanında bu aya özel kaymaklı baklavamız var."
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"Bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde müşterilerimiz evde kalmaya devam ederken biz de yaptığımız tatlıları onların evlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun talep var."
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Altınay, ramazan ayında tulumba, kabak tatlısı, şekerpare ve revaninin de müşterilerden ilgi gördüğünü kaydetti.
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Müşterilerden Yalçın Aksu da kaymaklı baklavayı dört gözle beklediğini belirterek, "Dün akşam üzeri almaya geldiğimde bitmişti, o yüzden bugün erken geldim. Bu baklavayı herkese tavsiye ederim. Baklavada manda kaymağı kullandıkları için daha bir güzel oluyor" ifadesini kullandı.