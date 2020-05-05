Gastronomi şehri Hatay'ın ramazan tatlısı küncülü helva

Günlük 200 kilogram ürettikleri küncülü helvanın kilogramını 25 liradan sattıklarını dile getiren Fansa, "Sadece ramazana özel üretildiği ve başka bir zaman bulanamayacağı için vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Geçen yıllarda ramazan aylarında Türkiye'nin her yerine küncülü helva gönderiyorduk ama bu sene koronavirüsten dolayı böyle bir talebe karşılık veremiyoruz. Fakat şehir içinde Hatay Valiliği’nin izin verdiği sınırlar içerisinde evlere servis yapıyoruz" ifadelerini kullandı.