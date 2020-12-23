Gastronomi şehri Gaziantep'in motorlu kuryelerinin yoğun mesaisi

Mustafa Onu, işlerinin ne kadar zor olsa da evine ekmek götürmek için kuryelerin işini aşkla ve heyecanla yaptığını söyledi. Her siparişe çıkmadan önce mutlaka koruyucu kıyafetlerini giydiğinin ve trafik kurallarına uyduğunun altını çizen Onu, "Özellikle cuma günü akşamdan pazartesi sabaha kadar cadde ve sokaklar sessiz oluyor. Biz bu saatlerde motorlarımızla adeta sessiz sokakların sesi oluyoruz. Sokaklar boş olduğu için kurye arkadaşlarla çok karşılaşıyoruz, yollarda birbirimize selam vere vere gidiyoruz" diye konuştu.