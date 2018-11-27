Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe

Türkiye’nin dört bir yanına ahşap kömbe kalıbı gönderdiklerini ve yapılan işçiliğin çok zahmetli olduğunu söyleyen Hataylı kömbe kalıbı ustası Şahin Kadınoğlu, “7 yaşından beri baba mesleğini yapıyorum. 12 yaşında tornaya girdim. Şu an yaşım 43... Oldu bitti tornayla uğraşıyordum. Genellikle kömbe kalıplarıyla uğraşıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına kömbe kalıpları gönderiyoruz ve epey zahmetli bir iş. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştırıyoruz. 8 aşamadan geçiyor, önce çizim sonra kesim, kesimden sonra tornası yapılıyor, torna yapıldıktan sonra içi oyuluyor, nakışı yapılıyor. Zımparasını vuruyor, sonra da piyasaya sürüyoruz. 8-9 aşamadan sonra tamamlanıyor ve ekseri müşterilerimiz bunları beğeniyor. Ve özelliği de şu gürgeni fırlanmamış ağacı kullanıyoruz, birinci kalite ağacı kullanıyoruz. Yeter ki daha dayanıklı olsun. Ev hanımlarımızın genellikle tercih ettikleri, kullandıkları ahşap ürünleri. Bunların plastikleri var. Sağlıklı olmadığı için şu an herkes ahşap kalıpları alıyor. Desen desen modellerimiz var, yaklaşık 25-30 tane modelimiz var” dedi.