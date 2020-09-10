Gastronomi başkentinin yeni lezzeti: Haşhaşlı dondurma

Müşteri Ramazan Kuzu ise haşhaşlı dondurmanın değişik bir lezzetinin olduğunu aktararak, "İçerisinde sarı ve siyah haşhaş taneleri bulunuyor. Afyonkarahisar'ımıza gelen misafirlerimiz bu tadı deneyebilir. Şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.Hüseyin Ceylan da ilk defa haşhaşlı dondurmayı denediğini ve tadını beğendiğini dile getirdi.