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AA
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 14:51 | 

Gastronomi başkentinin yeni lezzeti: Haşhaşlı dondurma

Afyonkarahisar'da tatlıcı esnafı Salih Sayır'ın sarı ve siyah haşhaş tanelerinden ürettiği dondurma, tadıyla beğeni topluyor.

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Ambaryolu'ndaki dükkanında kenttin yöresel bitkisi haşhaştan çeşitli tatlılar yapan Sayır, bu sefer de haşhaş tanelerini Maraş dondurmasıyla birleştirdi.

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İçinde sarı ve siyah haşhaş tanelerinin bulunduğu Maraş dondurması, tadına bakan müşterilerce beğeniliyor.

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Sayır, AA muhabirine, haşhaşlı dondurma önceden kentte bir işletme tarafından yapıldığını ancak dükkanın kapanmasının ardından Afyonkarahisar'da halihazırda satışının yapılmadığını söyledi.

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Kendisinin kentin yöresel bitkisi haşhaştan çeşitli tatlılar yaptığını dile getiren Sayır, şunları kaydetti:

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"Şimdi eylül ayında olmamıza rağmen yaz mevsiminden kalma günler yaşıyoruz. Haşhaş, Afyonkarahisar'ımızın markasıdır. Biz de tatlılarda kullandığımız haşhaş neden dondurmada olmasın dedik. Bu konuda da öncü olmak istedik. Maraş dondurmasının içerisine sarı ve siyah haşhaş tanelerini kattık. Dükkanımızda da satışına başladık."

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Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, yöresel çeşitlerinin olması gerektiğini belirten Sayır, "Satışını yaptığımız haşhaşlı dondurmanın tadına bakan müşterilerimiz de çok beğendi. Şimdilik haşhaşı sadece Maraş dondurmasının içine kattık. Ancak ilerleyen zamanda meyveli dondurmaların da içine haşhaş tanelerini katmayı planlıyoruz." dedi.

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Müşteri Ramazan Kuzu ise haşhaşlı dondurmanın değişik bir lezzetinin olduğunu aktararak, "İçerisinde sarı ve siyah haşhaş taneleri bulunuyor. Afyonkarahisar'ımıza gelen misafirlerimiz bu tadı deneyebilir. Şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.Hüseyin Ceylan da ilk defa haşhaşlı dondurmayı denediğini ve tadını beğendiğini dile getirdi.

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