Gastroantep Hasat Festivali'nde hedef 5 milyon ziyaretçi

"Dünyayı iyi takip ederek Gaziantep’e turist getirmek istiyoruz. Emin olun 5 milyon turist artık hayal değil. Hatırlarsanız yıllar önce havaalanına roket başlığı düştüğünde biz bulgur festivali yapıyorduk. O zamanlar bizi eleştirenler olsa da şehre gelen turist sayısını görünce bizi şimdi anlıyorlar. Biz bu festivali önemsiyoruz. Pandemi var bahanesiyle bir kenara çekilmedik. Festivalin büyük bir kitleye ulaşacağını ümit ediyorum.”