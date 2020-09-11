GastroAntep Festivali, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan ve dijital olarak düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (Gastroantep) fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı.
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Uluslararası GastroAntep Festivali, yöresel lezzetlerin hazırlanmasının yanı sıra Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.
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Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep Festivali için Batalhöyük Kafe'de tören düzenlendi.
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Ünlü şef ve gurmelerin de katıldığı festival, Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.
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Gaziantep Valisi Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, kentin bereketli topraklara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçen yıl çok daha büyük bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burada bugün hasat programı var. Biraz önce fıstık hasadımızı yaptık, ardından da şireye geçtik." dedi.
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Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, "Aslolan sürdürebilirliği sağlamak. Bu yönde de yoğun gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
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Fatma Şahin de kentin büyük bir hikaye ve kültürü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
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"Şehrimizin bir geçmişi var ve bunu geleceğe taşımayı amaçlayan büyük bir irade var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Başta yerellik, doğallık ve dijitalleşme önemli hususlar. Bunun gereği olan bereketli hilal, daha stratejik ve önemli hale gelecek. Bereketli hilalin bir hikayesi var. Üzüm örneğini ele aldığımızda burada büyük bir emeğin ve inovasyonun yer aldığını göreceksiniz."
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"Gaziantep'in yöresel lezzetleri kendi kendine gerçekleşmiyor. Bu kentte örnek bir iş birliği ve büyük bir emek var. Güneşin D vitamini olmazsa şire yapımından güzel bir verim alamayız. Akabinde kurutma da gerçekleşmez. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yönündeki gayretimiz devam ediyor."
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Etkinliğe AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile aralarında yabancıların da yer aldığı ünlü şefler ve davetliler katıldı.
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Toplam 3 gün sürecek festivalde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dijital ortamda paneller, yarışmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek.
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Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılacak olan festivale yurt dışı ve yurt içinden gelen dünyaca ünlü şefler, canlı yayınlar ile katılarak vatandaşlarla buluşacak.
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Gaziantep'te ünlü şeflerinde katılımıyla gerçekleşecek olan Gastroantep’e en büyük desteği İpekyolu Kalkınma Ajansı verdi.
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Gaziantep'te bu yıl düzenlenen Gastroantep'e mali açıdan en büyük desteği verdiklerini açıklayan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gastronomi turizminin gelişmesi için bölgeye toplam 8 milyon TL destek sağladıklarını açıkladı.
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Gastronomi anlamında Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'a 8 milyon liralık kaynak sağladıklarını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, şunları söyledi:
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“Malumunuz üzerine gastronomi turizmi sadece Gaziantep’in değil güneydoğu bölgemizin gelişmesini istediği konulardan bir tanesi. Bizde bölgenin kalkınma ajansı olarak, bu alanın güçlenmesi, altyapısının geliştirilmesi, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, kurumsal kapasitelerinin ve dünya piyasasındaki rekabetçilik gücünün arttırılması için Türkiye’de ilk defa İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak gastronomi turizmi geliştirmek için bir mali destek planı hazırlamıştık."
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"Yaklaşık 8 milyon liralık bir kaynağı Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerimizdeki gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelere, sivil toplum örgütlerine destek sunduk. Bu kapsamda özel sektörde yatırımlar gerçekleştirdik. Gastronomi alanında imalat yapan şirketlerin, üretim kapasitelerini arttırdık.”
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Gaziantep’in gastronomi anlamında gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ve gastronomi turizmi için strateji planı hazırladıklarını belirten Akyılmaz, şöyle devam etti:
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"Bir yandan Gaziantep’te bölgenin ilk gastronomi kütüphanesini kurduk. Bunların yanı sıra birçok yerel işletmenin, yatırımlarının hayata geçirilmesini sağladık. Örneğin Şahinbey Belediyesi bünyesinde ‘Şiveydiz Restorantı’ kurduk. Bundan sonra kalkınma ajansı olarak asıl odaklandığımız nokta bölgemizin gastronomi alanında bir marka olması ve hedef pazarlara Gaziantep’in ve bölgenin önemli bir gastronomik bir destinasyon noktası olarak tanıtımını sağlamak."
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"Bu bağlamda biz Balkanları belirledik. Belgrad fuarına katıldık. Orada hem acentalarla ve bloggerlarla görüştük. Daha sonra bu acentaları ve bloggerları geçtiğimiz hafta Gaziantep’te ağırladık. Bu gelişmelerin sonrasında 13 Eylül’de ilk Balkan kafile gastronomi turizmi anlamında bölgemize gelecekler. İkinci kafile 27 Eylül’de, üçüncü kafile 3 Ekim’de gelecek."
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"Bunlar başlangıç. Gaziantep’in gastronomi turizmi anlamında alması gereken payı hak ettiği şekilde almasını istiyoruz. Türkiye’de ilk defa gastronomi turizmi strateji hazırlayan bir kalkınma ajansıyız. Gaziantep’in önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede gastronomi anlamında yapması gerekenleri bir strateji planını hazırladık, yakın zamanda kamuoyuna lansmanla tanıtacağız.”
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Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep bereketli toprakların olduğu bir yer. Bununla ilgilide büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var. Geçen sene daha büyük kapsamlı bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı canlı yayınlarla vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Emeği geçen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Valimiz başta olmak üzere vekillerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarımız doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.