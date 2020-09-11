GastroAntep Festivali, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı

"Şehrimizin bir geçmişi var ve bunu geleceğe taşımayı amaçlayan büyük bir irade var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Başta yerellik, doğallık ve dijitalleşme önemli hususlar. Bunun gereği olan bereketli hilal, daha stratejik ve önemli hale gelecek. Bereketli hilalin bir hikayesi var. Üzüm örneğini ele aldığımızda burada büyük bir emeğin ve inovasyonun yer aldığını göreceksiniz."