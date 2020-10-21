’Gastro İzmit Festivali’ kortejle başladı, yemek yarışmalarıyla sürüyor

Merkez Bankası önünden İzmit Belediyesi’ne kadar devam eden coşkulu kortej ile başlayan festival, 25 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamındaki yemek yarışmalarına katılan yaklaşık 150 yarışmacı, Endonezya, İtalya, ABD ve Kore’den gelen dünyaca ünlü şefler ve Türk aşçılardan oluşan jürinin önünde yarışacak.