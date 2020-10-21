’Gastro İzmit Festivali’ kortejle başladı, yemek yarışmalarıyla sürüyor

İzmit Belediyesi ve Uluslararası Gastronomi Federasyonu ortaklığında düzenlenen ’Gastro İzmit Festivali’, düzenlenen kortejin ardından yemek yarışmalarıyla başladı.
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Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Gastro İzmit Festivali’ başladı.
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İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan ’Gülümse Kafe’ isimli tesisindeki festival kapsamında ’Ev Hanımları Gençler Türk Mutfağı Ana Yemek’, ’Taze Makarna’, ’Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler’, ’Tatlı ve Gençler Ekip’ kategorilerinde yemek yarışmaları düzenlenecek.
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Merkez Bankası önünden İzmit Belediyesi’ne kadar devam eden coşkulu kortej ile başlayan festival, 25 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamındaki yemek yarışmalarına katılan yaklaşık 150 yarışmacı, Endonezya, İtalya, ABD ve Kore’den gelen dünyaca ünlü şefler ve Türk aşçılardan oluşan jürinin önünde yarışacak.
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Hijyen, lezzet ve aşçının çalışmalarına göre puan verilecek yarışmalarda aşçılar; altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirilecek.
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Festivalin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "’Gastro İzmit Festivali’mizin bugün ilk günü. Bando takımımız ve çeşitli bölgelerden gelen ünlü aşçılarımız, şeflerimizle beraber güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Aşçılarımızla şeflerimizle ekibimizle birlikte güzel bir işin başlangıcını yapıyoruz" dedi.