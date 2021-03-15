Fransa Mutfağına Özgü En Güzel 6 Yemek

Ratatouille Fransız mutfağında bir akşam yemeğinde ya da özel gecelerde mutlaka sofrada yerini alan bir yemektir. Domates, soğan, kabak, patlıcan, biber, havuç, kekik, fesleğen, biberiye, karabiber ve zeytinyağından yapılır. İnce ince doğranmış ve eşit şekilde dizilmiş görüntüsüyle çok şık bir sunum imkânı da sağlar.