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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 13:42 | 

Fransa Mutfağına Özgü En Güzel 6 Yemek

Kökeni Orta Çağ’a kadar uzanan Fransız Mutfağı, yemeklere sanatsal bir dokunuş da kazanmasıyla dünyanın en ünlü mutfaklarından biri olarak kabul edilir.

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1Nicoise Salad

Nicoise Salad

Çıkışı Fransız Nice olması kaynaklı, bu ismi almıştır. Bol malzemeli, hafif ama doyurucu bir salatadır. Domates, biber, marul, yeşil fasulye, ton balığı, haşlanmış yumurta, Nicoise Cailletier zeytinleri ve ançüez çeşitleri ile hazırlanır.

2Soupe à loignon (Soğan Çorbası)

Soupe à l'oignon (Soğan Çorbası)

Fransızların en ünlü başlangıcı. Soğan karamelize hale getirilir ve yavaş yavaş pişirilir. Üzerine eritilmiş peynir ve kruton eklenir. Yapımı basit olan bu çorbayı, siz de evinizde deneyerek farklı bir tat yakalayabilirsiniz.

3Sole Meunière

Sole Meunière

Fransa’ya özgü bir balık yemeği. Farklı yapım şekilleri olsa da en klasiği; tereyağında tavada kızartılmış tereyağı sosunda, maydanoz ve limonla servis edilen dil ya da bütün fileto şeklinde olanıdır.

4Ratatouille

Ratatouille

Fransız mutfağında bir akşam yemeğinde ya da özel gecelerde mutlaka sofrada yerini alan bir yemektir. Domates, soğan, kabak, patlıcan, biber, havuç, kekik, fesleğen, biberiye, karabiber ve zeytinyağından yapılır. İnce ince doğranmış ve eşit şekilde dizilmiş görüntüsüyle çok şık bir sunum imkânı da sağlar.

5Pissaladière

Pissaladière

Fransa’nın pizzası diyebiliriz. Bildiğimiz pizzalara göre hamuru daha kalındır ve soğan, zeytin, ançüez ile yapılır.

6Tarte Tatin

Tarte Tatin

Sıra geldi listenin sonuna ve tatlıya. Turtalı Tatin, meyvenin turtadan önce tereyağı ve şekerle karamelize edildiği bir hamur işidir. Fransızlar’ın evinde günün her saati hazır edilen turtalı tatinin en ayırıcı özelliği; karamelize edilen elmanın aroması.

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