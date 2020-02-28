Fiyatlar yükselince alternatif arayışı doğdu, sarımsak turşusu bir anda popüler oldu

Atalay, şunları söyledi: “Bu yıl sarımsak turşusu en çok sattığımız turşu çeşitlerimizden biri. Turşuya vatandaşların ilgisi geçen senelere göre çok yüksek. Neden? Çünkü tazesinin kilosu pazarda yaklaşık 60 liraya satılırken biz burada kilosunu ortalama 25 liradan satıyoruz. Belki bunlar yemeklere ayrı bir lezzet vermek için değil, ama bunun haricinde taze sarımsağın görebileceği birçok işi sarımsak turşusuyla yapılabilir. Örneği; salata için çok kullanılıyor müşterilerimiz. Doktor tavsiyesiyle kullanmak isteyen bazı vatandaşlar tazesini kokudan dolayı tüketemiyor ya da yüksek fiyatından dolayı da kullanamıyor. O durumda turşusunu kullanıyor ve hemen hemen işi gördüğü söyleniyor. Vatandaşlar yine yemek yerken tatmak için ağızına atıyorlar. Bir diğer yanı ise doğal antibiyotik özelliği bulunan sarımsak, turşusu yapılıp tüketildiğinde idrar yolu ve vajinal enfeksiyonları tamamen kurutur. Cildi tazeleme etkisi olan sarımsak turşusu, kadınların kâbusu olan akne oluşumunu da yok ediyor. Kan akışını hızlandırıyor. En önemli faydası ise akciğerlerde oluşan enfeksiyonları yok etmede son derece etkili olmasıdır. Enerji verdiğini ve yağ yakımını hızlandırdığını da sarımsak turşusunun faydalarındandır.”