Fırının altındaki o çekmece meğer bu işe yarıyormuş...

Mutfak evde vakit geçirmesi en keyifli alanların başında geliyor. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları...
2
Saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.
3
Ekmeğin türü, kızartma makinesini kaç derece çalıştırmanız gerektiğini belirliyor. Beyaz ekmek, kısa sürede ısınıp kızarır ama çavdar gibi sert ekmekler için daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var. Öte yandan taze ekmek ile bayat ekmeğin de kızarma sıcaklığı farklıdır. Bayat ekmek için daha düşük sıcaklık yeterlidir.
4
Sebzelerinizin daha uzun ömürlü olması için buzdolabınızın sebzelik çekmecelerinde nem ayarını ihmal etmeyin. Çürüyen sebze ve meyveleri düşük, kuruyan sebze ve meyveleri ise yüksek nem ayarında saklayın. Bu arada bazı sebze ve meyveler yan yana geldiklerinde birbirlerinde çürüme etkisi yaparlar. O kombinasyonları öğrenmek için de aşağıdaki haberimize tıklayın…
Makarnayı süzmek için tencerenin içindekileri süzgecin içine boca eder, sonra da suyun süzülmesini beklersiniz değil mi? Meğer bu yol yanlışmış. Doğrusu süzgeci tencerenin üzerine yerleştirerek suyu dökmekmiş. Bundan sonra süzgecinizden daha fazla verim alabilirsiniz, elinizi yakma riski de yaşamazsınız. Makarnanın suyunu da hemen dökmeyin. Az da olsa sosa ekleyin. Bu nişastalı su sosun makarnaya daha iyi bağlanmasını sağlayacak.
6
Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece sebzelerin dışını kaplayan un pişme sürecinde sebzelerin saldığı suyu emecek ve böreğiniz çok sulu olmayacak. Aksi takdirde fazla yumuşayan hamur dağılabilir.
7
Yumurta haşlarken kabuğun çatlamaması ve kokunun az olması için yumurtaları soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıtın. Kolay soyulması için de suya 1 tatlı kaşığı sirke ya da 1 tutam karbonat ekleyin. Yumurtanın sivri tarafını iğnenin ucuyla deldikten sonra pişirmek de kolay soyulmayı sağlayan bir diğer püf noktasıdır.
8
Soğan doğramak birçoğumuz için dert çünkü gözlerimiz çok yanıyor. Ancak soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletmek bu yanmayı azaltacaktır. Bir diğer önemli nokta da soğanı nasıl kestiğiniz. Soğanın göz yakan gazı kök tarafından çıkar. O nedenle kökünü kesmeden doğramaya çalışın. Gözünüz daha az yanar.
9
Soğan demişken, elinizden sarımsak ve soğan kokusunu çıkarmak için çelik evyenizden faydalanın. Ellerinizi ve parmaklarınızı evyenin kenarına sürtmeniz yeterli. Bu alan düz ve köşeli olduğu için özellikle parmaklarınızın aralarındaki kokuyu kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
10
Çok acı biberler doğradığınızda da acısı parmaklarınıza geçebilir. Sonra unutup yanlışlıkla gözünüze sürdüğünüzde gözünüz yanabilir. Bunu önlemek için biberi doğramadan önce elinize biraz zeytinyağı sürebilirsiniz. Yağ acının parmaklarınıza işlemesine engel olacaktır.
11
Kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır. Kek demişken, keki kalıba aktardıktan sonra kalıbın dibini tezgaha vurarak yüzeyi dengelemeye çalışmak birçoğumuzun alışkanlığıdır ama bu yanlış bir harekettir. Kalıbı tezgaha vurduğunuzda hamurun içindeki kabarcıklar patlar ve kekiniz piştiğinde yumuşacık olmaz. Onun yerine kalını sallayarak düzeltmeye çalışın.
12
Çatallarınızın dişleri yamulduysa hiç üzülmeyin. Özellikle dıştaki iki diş yamulduysa bu çatalı vişnelerin ve kirazların çekirdeklerini çıkarmak için kullanabilirsiniz. Çatalın ucunu meyveye batırıp döndürdüğünüzde çekirdekler kolayca çıkacaktır.
13
Meyveli kek yaparken, meyveleri hamura eklemeden önce toz şekere bularsanız, daha iyi pişerler. Meyve parçalarının dibe çökmesini önlemek için de hamura biraz mısır unu ekleyebilirsiniz. Ancak mısır ununu çok fazla abartmayın. Aksi takdirde kekiniz tok bir kıvam alır, yumuşaklığı kaybolur.
14
Yemeğin yağı, tuzu ve suyu fazla olduysa yapabileceğiniz çok basit şeyler var. Yağı fazla olan yemek için kağıt havluya sardığınız bir küp buzu yemeğin üstünde gezdirin. Yağlar hemen donup havluya yapışacak. Fazla tuzdan kurtulmanın en kolay yolu yemeğe bir iki parça patates ilave etmek ve nişastanın üzerine düşeni yapmasını beklemektir. Suyu fazla olan yemeğe de nohut ilave edebilirsiniz. Fazla suyu çekip alacaktır.
15
Pilav yaparken pirinci fazla kavurursanız ve yanık bir tat alırsanız bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirip 15 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ekmeği aldıktan sonra pilavı tattığınızda yanık tadının geçtiğini göreceksiniz.
16
Dondurulmuş eti çözdürmek için tezgahın üzerine metal bir tencereyi ters vaziyette yerleştirin. Poşetteki dondurulmuş eti tencerenin üzerine koyun. İçi oda sıcaklığında suyla dolu bir başka tencereyi de etin üzerine yerleştirin. Etiniz 5 ila 10 dakika içinde çözülmüş olacak.
17
Alıp derin dondurucuda depoladığınız balıklarınızı dondurucuya kaldırmadan önce biraz tuzlamanızı tavsiye ediyoruz. Böylece balığınız diriliğini çok daha uzun süre koruyabilir.
18
Limonu sıkmadan önce 10 saniye kadar mikrodalgaya atın. Bu meyvenin hücre yapısını bozacağı için daha fazla suyu daha kolay elde etmenizi sağlar. Özellikle salata sosu vb. işler için bol miktarda limon sıkmaya ihtiyacınız olduğunda bu ipucu çok işinize yarar. Limonun ekşi mi tatlı mı olduğunu anlamanın en kolay yolu da kabuğuna bakmaktır. Kabuğu ince olan limonlar kalın kabuklu limonlara kıyasla daha ekşi olur, aklınızda olsun.
19
Döküm tavanızı karabiber öğütmek için kullanabilirsiniz. Biber tanelerini kesme tahtanızın üzerine koyup üstlerine birkaç kez tavayla vurun. Ardından toz haline gelene kadar tavanın tabanını biberlere sürtün. Bu işlemi ne kadar uzun süre yaparsanız biberleriniz o kadar ince olur. Aynı işlemi başka tohum baharatlara da yapabilirsiniz. Tohum demişken, tohum baharatları kullanmadan önce hafifçe kavurursanız kokuları yoğunlaşacaktır.
20
Fırınların arka tarafı ön taraflarına göre daha sıcaktır. Pişirdiğiniz malzemeleri fırına bunu aklınızda tutarak yerleştirirseniz işiniz daha kolay olur. Örneğin tavuğun ayak kısmı daha kemikli olduğu için daha zor pişer. Bu nedenle fırında tavuk yaparken ayaklarını arkaya kafasını öne getirin.
21
Izgara yaparken fırının kapağını kapalı tuttuğunuzda içeride biriken ısı ve buhar pişirdiğiniz malzemenin çıtır çıtır olmasına engel olur. Kapağı açık bırakırsanız fırına giren hava sayesinde ızgarada pişirdiğiniz malzemelerin dış yüzeyinin çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.
22
Mutfak robotlarının bıçakları keskin, motorları zayıftır. Çorba ya da smoothie gibi pürüzsüz olmasını istediğiniz sıvılarda mutfak robotunu değil blender'ı kullanmalısınız. Mutfak robotu ceviz ya da sarımsak gibi sert malzemeler daha taneli bir kıvam için uygundur.
23
Smoothie ya da milkshake yaparken blender'ınız birkaç saniye sonra duraklıyorsa sebebi malzemeleri koyma sıranız. Sıvılarla başlamalı, ardından küçük parçalı meyveleri sonra da büyük ve katı parçaları hazneye koymalısınız. Buz ise en son eklenmeli. Blender'ınızı yıkarken de sünger kullanmaya gerek yok. Haznesine ılık su ve deterjan koyduğunuz blender'ı 10 saniye kadar çalıştırmanız yeterli. Ardından durulayıp kurumaya bırakabilirsiniz.
24
Hamur işi yaparken hayat kurtaran bu ayaklı mikserlerin çırpıcılarının yüksekliğini doğru ayarlamak çok önemli. Kasenin tabanıyla çırpıcı arasında üst üste konmuş iki kağıt parçasının kalınlığı kadar bir boşluk olmalı.
25
Eğer bir oklavanız ya da merdaneniz yoksa hamur açmak için cam şişelerden faydalanabilirsiniz. Ancak varsa üzerinden etiketini çıkarmayı ve içine soğuk su doldurmayı unutmayın. Bu özellikle çok ince açılması gerekmeyen kurabiye, tart gibi yağlı hamurlar için faydalı bir fikirdir.
26
Özellikle şef bıçağı gibi büyük bıçakları kullanırken, sapı avucunuzda tutmak yerine başparmağınızı ve işaret parmağınızı metal kısmın yanlarına yerleştirmelisiniz. Böylece kestiğiniz şey daha düzgün olacaktır. Üstelik diğer türlü tuttuğunuzda kolunuz daha fazla yorulur ancak bu şekilde bıçağın ağırlığından faydalandığınız için kesme işleminiz kolaylaşır.
27
Tahta kaşığınızı kızartma yaparken mutfak termometresi yerine kullanabilirsiniz. Kızartma yağınız doğru sıcaklığa geldiğinde tahta kaşığın etrafında baloncuklar oluşmaya başlar. Kızartacağınız malzemeyi tavaya bu aşamada attığınızda yağ çekmeden çıtır çıtır olur.
28
Makinenizi tabaklardaki bulaşığın ne olduğuna bağlı olarak yerleştirmelisiniz. Makinenin orta kısmında su çok tazyiklidir ve patates ya da un gibi karbonhidrat bazlı bulaşıklara uygundur. Kenarlarda ise deterjan yoğunluğu yüksektir. Buralara yumurta gibi protein bazlı bulaşıkları yerleştirmelisiniz.
29
Dikkat etmezseniz streç film katlanır ve yapışır ve düzgün bir kaplama için yeni bir parça koparmak zorunda kalırsınız. Bunu önlemek için streç film kutusuna iyi bakın, muhtemelen içeri bastırabileceğiniz bir parça göreceksiniz. Bu parça film rulosunu sabitler ve işinizi kolaylaştırır. Aynı şey alüminyum folyo için de geçerli.
30
Özellikle cam şişedeki ketçabı çıkarmak için şişenin dibine vurmak ve ortalığı batırmak yerine şişenin boğazının daraldığı noktaya vurursanız hem daha kolay hem de daha kontrollü bir akış sağlayabilirsiniz.
31
Kullanıp atılan koni şeklindeki kahve filtreleri çoğu zaman makineye yerleştirdiğinizde kendi üstlerine katlanıp kapanırlar. Bunu önlemek için filtreyi ilk önce dibindeki ve yan tarafındaki dikiş yerleri üzerinden katlamalısınız. Böylece filtre düzleşen tabanının üzerinde oturabilir ve yan tarafı daha dayanıklı olduğundan hemen kapanmaz.
32
Muffin tepsisi porsiyonluk omletler yapmak için çok işe yarar. Tek yapmanız gereken yumurtaları gözlere kırıp üstlerine dilediğiniz malzemeleri eklemek ardından fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirmek. Böylece kahvaltıda herkes farklı bir omlet yiyebilir ama hepsini tek teki pişirmekle uğraşmazsınız.
33
Mısır ayıklarken kek kalıbınızdan faydalanabilirsiniz. Bunun için kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak hem ortalık dağılmayacak hem de siz kolayca tane mısır elde edebileceksiniz.
34
Fırınların alt tarafında bulunan çekmeceler kullanmadığınız tepsileri saklamak için uygun bir alan olmanın ötesinde bazı modellerde yemeği sıcak tutmak ya da servis öncesi tabakları ısıtmak için tasarlanmış bir alan. Bir dahakine fırınınız çalışırken bu çekmeceyi açıp içerinin sıcaklığını bir kontrol etmelisiniz.