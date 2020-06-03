Fırında 12 saatte pişiyor! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Kuzu etinin zaten kendine has yağı vardır. Onun da üzerine biraz da kuyruk yağı konulduğu zaman daha güzel olur. Bu yemek bir nevi sanat olduğu için dedemiz bize, 'Oğlum bu yemekle birlikte sen de fırının önünde pişmezsen bu yemek olmaz' derdi.