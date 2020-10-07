Fırın bir kez yandı mı 40 gün sönmüyor! Toroslar'ın 2 asırlık pekmez geleneği

Muhtar Mustafa Ceylan da köylerinde eskiye nazaran azalan bağcılığın halen geçim kaynağı olduğunu belirtti. Bölgede üzüm ve pekmez denilince akla Bayır köyünün geldiğini anlatan Ceylan, şunları kaydetti: "Bizim köyümüzde pekmezin tarihi bilinmiyor. Bazı köylerde pekmez kazanlarda kaynatılır fakat köyümüzde pekmez kaynatılması için özel fırınlar bulunur. Tavalar toprağa gömülüdür. Fırını bir kere yaktık mı 30-40 gün söndürmeyiz. Gece gündüz tavalarda pekmez kaynar. Bu fırınların başındaki kişiler uzmandır, pekmez kaynarken uzaktan baktıklarında pekmezin olup olmadığını anlar. Fırınların bazıları 200 yıllık tarihe sahip. Sezon başlamadan tamir edilir. Eksiklikleri giderilir. Köy halkı pekmez sezonu bu fırınların başında vakit geçirir. Herkes herkese yardım eder." Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha fazla hastalandığına işaret eden Ceylan, bağışıklığı güçlendirmek için pekmez tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.