Fındık, ceviz hatta midye... Tam 110 çeşit turşu yapıyor

’PANDEMİ NEDENİYLE TALEP ARTTI’ Turşunun daha çok sonbahar ve kış aylarında tüketildiğini ifade eden Tozlu, "Pandemi ilk başladığında talepte ciddi anlamda çok yükselme olmuştu. Bütün turşu çeşitlerimizi neredeyse yetiştiremedik diyebilirim. Şu anda da Covid-19 devam ediyor tabi keşke bu hastalık olmasa da biz normal işimizi yapmış olsak. Ama bu süreçte, turşu, turşu suyu, şalgam, sirke fazlasıyla tüketilmeli çünkü bağışıklık sisteminin ilacı bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlara bol bol turşu yiyin diyoruz" şeklinde konuştu.