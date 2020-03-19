Fincanı 5 TL'den günde 300 adet satıyorlar... Üstelik manzara da muhteşem

Menengiç kahvesi yapmanın incelik gerektirdiğini vurgulayan Karlı, "Vatandaşların çoğu evde yapmayı denediklerinde istedikleri şekilde yapamıyorlar. Çünkü menengicin kavanozunu açtıkları zaman karıştırmadan yağlı bölgesini alıyorlar, o da tadını bozuyor. Biz sürekli karıştırıyoruz, karıştırarak yapıyoruz menengici. Süt koyuyoruz cezvemize, süt kaynadıktan sonra da menengiç koyuyoruz, onu karıştırarak şekerli, şekersiz, sade suyla da yapabiliyoruz ama halkımız sütle talep ettiği için genelde sütle yapıyoruz" diye konuştu.