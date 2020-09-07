Fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi, naneli ve kekikli domates üretti

Çolakerol, "Bu projedeki amacım devletimizin tohumda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak yeni projeler yapmak için bir başlangıç. Domatesi ve bitkisini kokladığınız zaman kekik ve nanenin kokusunu alabilirsiniz. Ayrıca yediğiniz zamanda ağzınıza domates ile birlikte kekik ve nane aroması da gelecektir. Bir sonraki projem acılı domates üretmek” dedi.