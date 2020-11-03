Faydalarını bilim insanları doğruladı! Doğada kendiliğinden yetişiyor suyunu sıkıp içince...

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin de, “Gilaburu oldukça şifalı bir bitkidir. Özellikle böbrek kumu ve taşı düşüren hastalar için oldukça faydalı bir bitkidir. Bu bitki sonbahar aylarında toplanır ve bidonlara konularak salamura yapılır. Bir kış boyu kapalı bir yerde bekletilir ve daha sonra suyunu sıkarak meyve suyu haline getiririz” dedi.