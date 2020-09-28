'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı

Yurt dışından gelen müşteriler var Arınç, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen müşterilerin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelen müşterilerin olduğunu söyledi. Kendisi için gurur verici bir durum olduğunu aktaran Arınç, "Yıllardır gelen sabit müşterilerim var. Babamdan kalma müşterilerim var. Bunlar 25-30 yıldır gelirler. Bende 17 yıllık esnafım. 17 yıllık daimi müşterilerim var. Günlük 50 porsiyon satıyorum. Bir porsiyon köfte ekmek 13 TL. bütün ürünlerim el yapımı. Anne eli değmiş gibi. Katkı maddesi asla yok" diye konuştu.