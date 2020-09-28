MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne Yenir'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı
GeriNerede Ne Yenir 'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 11:01 | 

'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı

Adana'da 17 yıldır köftecilik yapan Fatoş Arınç'ın lezzetli köfteleri ülke sınırlarını aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Evli ve 2 çocuk annesi Fatoş Arınç, 17 yıldır baba mesleği olan köfteciliği devam ettiriyor.

2
Abone Olgoogle-news

Arınç köftelerini, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii’ne yakın Karasoku Mahallesi'ndeki eski midibüsünde hazırlıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Müşterilerin kendisine ‘Fatoş Abla’ diye hitap etmesinden memnun olan Arınç, sabah saatlerinde günlük olarak hazırladığı köftelerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

4
Abone Olgoogle-news

Anne köftesi özlemi çeken vatandaşların uğrak noktası olan köftecinin ünü sosyal medyanın etkisiyle ülke sınırlarını da aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

5Babasından devraldı
Abone Olgoogle-news

Babasından devraldı

Arınç'ın 25 yıldır aynı midibüsün içerisinde köftecilik yapan babasının, 2003 yılında vefat etmesiyle başlayan köftecilik serüveni 17 yıldır devam ediyor.

6
Abone Olgoogle-news

Babasının vefatıyla 2003 yılında köfteciliğe başladığını söyleyen Fatoş Arınç, "17 yıldır bu mesleği icra ediyorum. 25 yıl da babam bu işi burada yaptı. Toplamda 42 yıllık bir köfteci burası. Ana yemeğimiz anne köftesi. Onun dışında tavuk ızgara, sucuk ekmek, menemen ve ton balıklı sandviç var. Anne köftesine sevgimi katıyorum. Koyun kaburgasından yapıyorum. Biz Adanalılar eti biraz yağlı severiz. Kendime ait birkaç özel baharatımı katıp güzel bir ürün ortaya koyuyorum" dedi.

7Yurt dışından gelen müşteriler var
Abone Olgoogle-news

Yurt dışından gelen müşteriler var

Arınç, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen müşterilerin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelen müşterilerin olduğunu söyledi. Kendisi için gurur verici bir durum olduğunu aktaran Arınç, "Yıllardır gelen sabit müşterilerim var. Babamdan kalma müşterilerim var. Bunlar 25-30 yıldır gelirler. Bende 17 yıllık esnafım. 17 yıllık daimi müşterilerim var. Günlük 50 porsiyon satıyorum. Bir porsiyon köfte ekmek 13 TL. bütün ürünlerim el yapımı. Anne eli değmiş gibi. Katkı maddesi asla yok" diye konuştu.

8
Abone Olgoogle-news

Yıllardır devamlı Fatoş Abla'dan köfte yiyen Murat Arslan, herkesin bu lezzeti tatması gerketiğini söyledi. Sosyal medyadan Fatoş Arınç’ın köfte videolarını görüp gelen Burhan Deniz ise köftelerin gerçekten çok lezzetli olduğunu kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi