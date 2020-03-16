Farklı güzellikleriyle büyülen güzel şehrimiz Muğla'nın enfes lezzetleri

Fasulye ekşilemesi tarifi Taze fasulye, yaz mevsiminin en sevilen ve o güzel yeşil rengiyle sofralarımıza renk katan sebzelerden biri. Zeytinyağlısı da turşusu da bambaşka güzel. Ancak, Muğla mutfağından fasulye ekşilemesini de çok beğeneceksiniz. Bu güzel yemeği çiğden pişirebileceğiniz gibi haşladıktan sonra da harcıyla birleştirerek hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, taze fasulye yerine börülce, bakla, bezelye veya turp otunu da tercih edebilirsiniz. Denemek isteyenler için fasulye ekşilemesi tarifini hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...