Farklı güzellikleriyle büyülen güzel şehrimiz Muğla'nın enfes lezzetleri

Sakızdırık köftesi tarifi Her şehrimizin kendine özgü bir et yemeği olduğu gibi Muğla'nın da mükemmel bir et yemeği var: Sakızdırık köftesi. Et ve baharatları güzelce yoğurun ve ızgarada pişirin. İşte bu kadar! Yemeğiniz hazır bile. Sofranızda yöresel bir lezzete yer vermek isterseniz Muğla mutfağından sakızdırık köftesini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...