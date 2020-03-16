Farklı güzellikleriyle büyülen güzel şehrimiz Muğla'nın enfes lezzetleri
Muğla, doğal ve tarihi güzelliği ile büyülen güzel şehirlerimizden biri. Bodrum, Marmaris, Fethiye... Her bir köşesinde vakit geçirmesi ayrı bir keyifli olan bu şehrin mutfağı da güzel olduğu kadar sağlıklı yemekleriyle de meşhur. Karşınızda Muğla'nın nefis lezzetleri... Bir göz atmaz mıydınız?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sakızdırık köftesi tarifi
Her şehrimizin kendine özgü bir et yemeği olduğu gibi Muğla'nın da mükemmel bir et yemeği var: Sakızdırık köftesi. Et ve baharatları güzelce yoğurun ve ızgarada pişirin. İşte bu kadar! Yemeğiniz hazır bile. Sofranızda yöresel bir lezzete yer vermek isterseniz Muğla mutfağından sakızdırık köftesini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden samsı, şerbetli bir hamur tatlısı. İçindeki badem ve ceviz, samsıyı sevilen tatlılardan biri haline getiriyor. Hazırlanan hamurun içine harcı yerleştirilip kızartılıyor. Ardından da şerbeti eklenip servis ediliyor. Biraz ilginç ama bir o kadar da lezzetli samsıyı siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Et yemekleri her daim sofralarımızın baş tacıdır. Muğla köftesi de et sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Bu nefis yemeği sevdiklerinize ve misafirlerinize ikram etmek isterseniz, ihtiyacınız olan tek şey aşağıda bulunan tarifi. Nefis bir yemek olan Muğla köftesini çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Çitirmek, Muğla mutfağına ait nefis bir atıştırmalık. Susam helvası da denilen çitirmek, kavrulan susamın üzerine bal eklenerek hazırlanıyor. Sıcacık bir bardak çayın yanında çitirmek istemez miydiniz? Birkaç malzeme ile harika bir lezzet sizi bekliyor. İşte yapılışı... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Cevizli sucuk ve köfte, Muğla'da daha çok çerezle birlikte tüketilen nefis bir atıştırmalık. İlave şeker içermediği için oldukça hafif bir tadı olduğunu da söyleyebiliriz. Üzüm şırası ve cevizle hazırlanan bu nefis yiyecek tatlı krizlerinize de birebir. Soğuk kış günlerinde keyifle tüketilen cevizli sucuk ve köftenin malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıdaki tarifimizde bulabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.
Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabı, Muğla'nın meşhur et yemeklerinden biri. Kızarmış patatesin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve son baharatlarla kavrulmuş enfes etini ekleyin. Çökertme kebabınız hazır! Patates, yoğurt ve etin muhteşem uyumuyla aklınızı başınızdan alacak bir lezzet sizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...
Nefis bir yöresel tatlıyla tanışmaya ne dersiniz? Muğla yöresinden tutmaç, leziz bir şerbetli tatlı. Birbirinden güzel yemeklerin yerini aldığı sofrada tutmaç tatlısına da bir şans verin. Ayrıca sıcacık bir bardak çayın yanında da çok iyi gidecektir. Eğer denemek isterseniz, tutmaç tarifini aşağıda tüm detaylarıyla yazdık. Bir göz atmaz mıydınız?
Akşam yemeğinizde geleneksel bir lezzete şans vermeyi düşünür müsünüz? Eğer cevabınız 'evet' ise Muğla mutfağından ekşili tavuğu denemenizi öneririz. Ayrıca limon suyunun bu lezzete ayrı bir tat kattığını da belirtelim. Nefis mi nefis bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! Karşınızda ekşili tavuk tarifi... Afiyet olsun.
Taze fasulye, yaz mevsiminin en sevilen ve o güzel yeşil rengiyle sofralarımıza renk katan sebzelerden biri. Zeytinyağlısı da turşusu da bambaşka güzel. Ancak, Muğla mutfağından fasulye ekşilemesini de çok beğeneceksiniz. Bu güzel yemeği çiğden pişirebileceğiniz gibi haşladıktan sonra da harcıyla birleştirerek hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, taze fasulye yerine börülce, bakla, bezelye veya turp otunu da tercih edebilirsiniz. Denemek isteyenler için fasulye ekşilemesi tarifini hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Mürdümük, mercimekten biraz daha büyük ve bezelye gibi kabuğundan ayrılarak tüketilen bir baklagil çeşidi. Bodrum baklası olarak da bilinir. Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden mürdümük çorbası da farklı bir şeyler denemek isteyenler için nefis bir seçenek. Siz de denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Kabuklu yemeği, Muğla'nın yöresel lezzetlerinden. Kurutulmuş yeşil fasulye ile hazırlanıyor. Bu yüzden bambaşka bir lezzeti olduğunu söyleyebiliriz. Yanında da yufka ya da pilav ve turşu ile tadına doyulmuyor. Eğer siz de evinizde kabuklu yemeğini denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Salata çeşitleri sofralarımıza hem renk hem de ayrı bir tat katıyor. Kaya koruğu salatası da Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Meze olarak da sunabileceğiniz bu güzel salata özellikle deniz ürünlerinin yanına çok yakışıyor. İşte nefis yemeklerinizi daha da güzel hale getirecek kaya koruğu salatası tarifi...
Patlıcan yemeklerini sevenler için nefis bir tarifimiz var. Muğla mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan yağlı patlıcan, Datça taraflarında imambayıldı olarak da biliniyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis yemeği, bulgur pilavı ve ayranla eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tadını unutamayacağınız enfes bir yöresel lezzet sizi bekliyor. Afiyet olsun.
Muğla'nın geleneksel lezzetlerinden keşkek, ilk bakışta biraz zahmetli görünebilir. Fakat, püf noktalarına dikkat edildiği zaman kolay gelecektir. Günümüzde düğün gibi özel günlerde tercih edilen bu yöresel lezzeti siz de evinizde deneyebilirsiniz. Peki, keşkek nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılışını tarifimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Muğla mutfağından çok beğeneceğiniz bir tarifimiz var: Otlu tepsi böreği. Kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizin baş tacı haline gelecek bu nefis böreğin tadına doyamayacaksınız. Enfes otlu tepsi böreğini keşfetmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Sulu kebap, Muğla kebabı veya kebap çorbası olarak da bilinen nefis lezzet. Sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor ve kış aylarında da tam bir şifa deposu. Menünüze farklı bir lezzet katmak isterseniz, Muğla mutfağının meşhur lezzeti sulu kebabı denemenizi tavsiye ederiz. İşte yapılışı...
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir şeyler arıyorsanız taratorlu börülce çok doğru bir seçim. Bu nefis yemeği taze fasulye, bakla ve bezelye ile de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hem soğuk hem de sıcak servis edebilirsiniz. Karşınızda Muğla'nın yöresel lezzetlerinden taratorlu börülce tarifi... Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Afiyet olsun...