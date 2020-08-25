Ezine peynirinin benzersiz lezzetinin sırrı sütünde saklı

Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız” diye konuştu.