Ezine peynirinden sonra zeytin ve zeytinyağına da tescil başvurusu yapıldı

"Bölgemizde Ezine peynirimiz bir marka, oldukça değerli bir ürün. Ancak son yıllarda üretim kalitesi artan zeytinimiz ve zeytinyağımız da yeni bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bu konuda coğrafi işareti için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusunu yaptık. İnşallah yakın zamanda hayırlı haberi de alacağız. Bu coğrafyada zeytinin markalaşmasını, önemli bir değer yaratır hale gelmesini ve bölge insanının kalkınmasına bir lokomotif olmasını arzu ediyoruz. İnşallah buradaki yerel sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi aktörlerimiz ve devleti temsil eden bizler hep beraber el ele vererek, zeytini bu coğrafyada vazgeçilmez bir duruma getirmemiz lazım."