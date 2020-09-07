Ezine peyniri alırken dikkat! Üzerinde bu logo yoksa gerçek olmayabilir

EZİNE PEYNİRİ NEDEN BU KADAR LEZZETLİ? Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçesindeki hayvanların, bölgede bulunan kara nane ve kekik yiyerek beslendikleri için süt üretimleri hem verimli hem de leziz oluyor. Bu bölgelerde otlayan inek, koyun ve keçinin sütü ve bundan yapılan peynirin lezzetinin ayrı olduğu ifade ediliyor