Mutfak Tüyoları Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock, Alamy ve Ingimage Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 10:02 , 11 Nisan 2020 - 10:10

Evinizde varsa içiniz rahat olsun! Çok uzun zaman bozulmadan kalıyor

Türkiye'de corona virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta cuma gece yarısından pazar gece yarısına kadar devam edecek 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde kapalı olacak iş yerlerinden biri de marketler. Durum böyle olunca mutfağımızda, buzdolabımızda ya da kilerimizde bulunan ve uzun süre saklanabilen gıdalar önce çıktı. Sizin için doğru saklandığı takdirde uzun süre boyunca hiç bozulmayan, zamanı gelince gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz yiyeceklerin listesini hazırladık. İşte uzun dayanan o besinler...