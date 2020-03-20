Evden çalışanların yardımına koşacak birbirinden pratik öğle yemeği tarifleri

Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.