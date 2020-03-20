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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 13:13, /

Evden çalışanların yardımına koşacak birbirinden pratik öğle yemeği tarifleri

Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, corona virüs önlemleri kapsamında evde çalışma düzenine geçti. Hal böyle olunca normalde öğleni dışarıda ya da yemekhanede yiyen birçoğumuz için öğle yemeği hazırlama ihtiyacı doğdu. Siz de aynı durumdaysanız pratik öğle yemeği seçeneklerimize bir göz atın. Üstelik bu tariflerimiz masa başında abur cubur atıştırıp kilo almanızı da önleyecek.

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1Nohut dürümü tarifi

Nohut dürümü tarifi

Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...

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2Tavuklu ve süzme yoğurtlu sandviç tarifi

Tavuklu ve süzme yoğurtlu sandviç tarifi

İsterseniz diyetinizi bozmayacak bir öğlen öğünü, isterseniz işten eve gelip akşam yemeği hazırlamak istemediğiniz günler için kurtarıcı bir yemek... Hele ki tavuklarınızı önceden haşlayıp bir kenara koyarsanız, tek yapmanız gereken yoğurdu diğer malzemelerle karıştırıp ekmeğin arasına yerleştirmek olacak. Ne kadar zor olabilir ki?

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3Baharatlı kanepe tarifi

Baharatlı kanepe tarifi

Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.

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4Kumru tarifi

Kumru tarifi

İzmir’le özdeşleşmiş bir sandviç, kumru. Jülyen doğranmış sosisler ve kızartılmış kaşar peynirinin çeşitli malzemelerle birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Kolayca hazırlanan bu çok lezzetli sandviçi denemek isterseniz, leziz kumru sandviç tarifimiz hemen aşağıda…

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5Fırında patates tarifi

Fırında patates tarifi

Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...

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6Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.

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7Peynirli sıkma tarifi

Peynirli sıkma tarifi

Mersin mutfağının en favori atıştırmalıklarından biri olan peynirli sıkma sizin de kahvaltılarınızın ve 5 çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Kolayca hazırlanan hamurunun, lor peynirle birleşmesiyle ortaya çıkan bu çok pratik ve eşsiz lezzeti siz de denemek isterseniz peynirli sıkma tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında sıcacık çayla enfes olacağını garanti edebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...

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8Tahinli ve patlıcanlı sandviç tarifi

Tahinli ve patlıcanlı sandviç tarifi

Vegan beslenenler için hazırladığımız bu sandviç, patlıcanın enfes lezzetini tahinle bir araya getiriyor. Tabii siz vegan değilseniz tarifte değişiklik yapabilir, normal süt de kullanabilirsiniz. Her şekilde ortaya çok leziz bir sandviç çıkacağını garanti edebiliriz. Üstelik kalorisi de epey düşük, dolayısıyla diyetinize de zarar vermiyor.

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9Ton balıklı kanepe tarifi

Ton balıklı kanepe tarifi

Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.

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10Patatas bravas tarifi

Patatas bravas tarifi

İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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12Ayvalık tostu tarifi

Ayvalık tostu tarifi

Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…

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13Pastırmalı kanepe tarifi

Pastırmalı kanepe tarifi

Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...

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14Kuru üzümlü enerji topları tarifi

Kuru üzümlü enerji topları tarifi

İçindeki kuru üzüm ve bal sayesinde tam bir enerji deposu olan bu atıştırmalık, büyükleri de çocukları da çok mutlu edecek bir tarif. Bir lokmada tatlı ihtiyacınızı da gideren bu enerji toplarını ister evde hazırlayıp iş yerine götürün, ister çocuğunuzun beslenme çantasına koyun.

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15Ton balıklı sandviç tarifi

Ton balıklı sandviç tarifi

Ton balığı hem kolayca ulaşılabilir olması hem de pratikliğiyle, birçoğumuzun buzdolabının olmazsa olmazlarından. Bu basit malzemeyi tüketmenin en pratik yollarından biri de sandviç yapmak çünkü ton balığı birkaç yardımcı malzemeyle birleştiğinde ortaya nefis bir yemek çıkıyor.

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16Avokado ve salatalıklı sandviç tarifi

Avokado ve salatalıklı sandviç tarifi

Doğanın tereyağı olarak bilinen avokado, diyet dostu olan salatalıkla buluşuyor ve ortaya çok hafif ve çok sağlıklı bir sandviç çıkıyor. İster kahvaltıda ister ara öğünde tüketebileceğiniz bu sandviçi diyet yapmayanlar da çok beğenecek. Tarif hemen aşağıda...

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