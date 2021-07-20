Evde sucuk tarifi: Sucuk nasıl yapılır? İşte sucuk yapımı için pratik ve kolay yöntemler
Sucuk tarifi gerekli malzemeler ile beraber evde kolaylıkla hazırlanıyor. Kurban Bayramı'yla beraber evde sucuk tarifi için araştırmalar yoğunlaşırken, özellikle en hanımları pratik ve kolay tarifleri tercih ediyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan sucuk, yumurta ve ekmekle tüketildiği zaman büyük küçük herkesin damağında unutulmaz lezzet bırakıyor. Sizler de kolay evde sucuk yapımı tarifi öğrenmek istiyorsanız malzeme listesi ve hazırlanışına göz atabilirsiniz. Peki, evde sucuk nasıl yapılır? İşte, detaylar.
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1
Evde sucuk yapımı malzemeleri derlendikten sonra kolayca tamamlanabiliyor. Evde yapılan sucuklar, doğru malzeme ve tekniklerin uygulanması halinde lezzet ve kıvam bakımından dışarıdan alınan sucuklar ile aynı lezzeti sağlayabiliyor. Peki, evde sucuk nasıl yapılır? İşte, evde sucuk yapımı için tarif detayları ve malzeme bilgileri
Evde sucuk yapımı malzemeleri merakla araştırılıyor. Evde sucuk yapımı için sucuk kıymasının taze çekilmiş ve yağlı olması önemlidir. Bu nedenle sucuk yapacaksanız kasabınıza özel kıyma çektirmelisiniz. Yağlı kıyma başta gözünüzü korkutabilir ancak sucuğu pişirdiğinizde o yağ tavanın dibinde kalacağı için sorun olmayacaktır.
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EVDE SUCUK YAPIMI MALZEMELERİ
2 -3 metre kurutulmuş sucukluk bağırsak 1,5 kg yağlı dana kıyma 3,5 tatlı kaşığı acı kırmızı tozbiber 1,5 tatlı kaşığı sumak 3,5 tatlı kaşığı tatlı tozbiber 3 tatlı kaşığı yeni bahar 4,5 tatlı kaşığı kimyon 1 baş sarımsak 4,5 tatlı kaşığı karabiber 3,5 tatlı kaşığı tuz
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EVDE SUCUK YAPIMI HAZIRLANIŞI
İki kere çektirdiğiniz kıymaya; toz biber, yeni bahar, kimyon, karabiber ve sarımsakları ekleyip iyice yoğurun. Karışımı streçle kaplanıp en az 8-10 saat buzdolabında dinlendirin.
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Kuru bağırsakları ılık, sirkeli suda 1 saat bekletin ve ıslatın, içini sirkeli su ile temizleyin.
5
Daha sonra geniş bir huni yardımı ile bağırsağın içini, sıkıca ve hiç hava almayacak biçimde doldurun.
6
İstenilen ebatta kesilen sucuk, kuru ve serin bir ortamda yaklaşık 3 - 4 günde hazır olacaktır.