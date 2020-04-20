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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 14:50,

Evde pizza yapmayı düşünenler bu önerileri sakın kaçırmayın

Peki pizzanızı daha şık ve profesyonel mutfak eşyalarıyla yapıp sunmak istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se hemen aşağı inin…

Bu bir ilandır.

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1

Evde pizza yapanların sayısı son dönemde bir hayli arttı. Nasıl artmasın? Bir top hamurun üzerine ekleyeceğiniz birkaç çeşit malzemeyle sayısız kombinasyonda lezzet üretebiliyorsunuz. Peki pizzanızı daha şık ve profesyonel mutfak eşyalarıyla yapıp sunmak istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se doğru yerdesiniz.

2

Bambum Fetta 6 dilimlik bir pizza sunum tabağı. Porselenden yapılmış kişisel spatulaları sayesinde dilimleri elinizi kirletmeden ve yakmadan kolayca tabağınıza alabilirsiniz.

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3

Bugatti Gym pizza kesicisi mutfak ürünleri hem fonksiyonel hem de şık olsun isteyenler için yaratılmış adeta. Kullanmadığınız zamanlarda tezgahın üzerinde ya da rafta biblo gibi duracak, gören nereden aldığınızı soracak.

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4

Casa Bugatti pizza spatulası, şık sofralara çok uygun bir ürün. Paslanmaz çelik spatulanın sapı akrilikten, sapının üzerindeki kaplama ise kromdan. 30 santimetre boyundaki ürün makinede düşük sıcaklıkta yıkanabiliyor.

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5

Casa Bugatti imzalı bu çatal pizza ve biftek servislerinizde çok işinize yarayacak. 20,5 santimetre boyundaki paslanmaz çelik çatal, bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.

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6

Paderno'nun 32 santimetrelik döküm demir pizza tavası, ısıyı her noktaya eşit yaydığı için pizzanızın dengeli pişmesini sağlıyor. 34 santimetre çapındaki tava görüntüsüyle de tatmin edici.

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7

Porland Seasons Pizza Tabağı, pizzasını şık bir biçimde sevdiklerine sunmak isteyenlerin favorisi olacak. Göz alıcı bir kırmızı renge sahip bu tabak 32 santimetre çapında ve porselen malzemeden üretilmiş.

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8

Bambum Maya Pizza Servis Seti masif bambu gövdesi ve paslanmaz çelik uç kısımlarıyla tüm pizza servislerinizde yardımcı oluyor. Görüntüsü de oldukça sevimli olan bu ürünü siz de denemelisiniz.

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9

Tek parça pizza kesme ve servis spatulası çekmecenizde fazla kalabalığı azaltmak için çok uygun. Ayrı ayrı hem kesme bıçağına hem de spatulaya ihtiyacınız yok. Rulosuyla kesin, ucuyla servis edin. Hepsi bu!

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10

Mitra Pizza Dilimleyici mutfağında çok fazla yeri olmayanlar için çok uygun. 10 santimetre boyundaki bu çelik dilimleyici kalp şeklindeki tasarımıyla da çok sempatik.

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11

Cosiness Bambu Dilim Pizza Sunum Tabağı oluklu yapısı sayesinde pizzanızı kolayca kesmenize yardımcı oluyor. Doğal bambu ağacından üretilmiş bu tahta antibakteriyel özellik taşıyor.

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12

Paderno yuvarlatılmış uçlu paslanmaz çelik pizza kesicisi, pratik kullanım özelliğiyle ve bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle favorileriniz arasına girecek.

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13

Altınbaşak Delikli Sac Pizza Tavası, 28 santimetrelik çapıyla oldukça büyük bir pizzayı kolayca pişirmenize yardımcı oluyor. İç ve dış yüzeyi yapılmaz malzemeyle kaplı bu alüminyum tavaların tabanındaki noktalar da işinizi kolaylaştırıyor. Tavanın farklı boyutları da mevcut.

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