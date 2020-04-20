Evde pizza yapmayı düşünenler bu önerileri sakın kaçırmayın
Peki pizzanızı daha şık ve profesyonel mutfak eşyalarıyla yapıp sunmak istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se hemen aşağı inin…
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Evde pizza yapanların sayısı son dönemde bir hayli arttı. Nasıl artmasın? Bir top hamurun üzerine ekleyeceğiniz birkaç çeşit malzemeyle sayısız kombinasyonda lezzet üretebiliyorsunuz. Peki pizzanızı daha şık ve profesyonel mutfak eşyalarıyla yapıp sunmak istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se doğru yerdesiniz.
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Bambum Fetta 6 dilimlik bir pizza sunum tabağı. Porselenden yapılmış kişisel spatulaları sayesinde dilimleri elinizi kirletmeden ve yakmadan kolayca tabağınıza alabilirsiniz.
Bugatti Gym pizza kesicisi mutfak ürünleri hem fonksiyonel hem de şık olsun isteyenler için yaratılmış adeta. Kullanmadığınız zamanlarda tezgahın üzerinde ya da rafta biblo gibi duracak, gören nereden aldığınızı soracak.
Casa Bugatti pizza spatulası, şık sofralara çok uygun bir ürün. Paslanmaz çelik spatulanın sapı akrilikten, sapının üzerindeki kaplama ise kromdan. 30 santimetre boyundaki ürün makinede düşük sıcaklıkta yıkanabiliyor.
Porland Seasons Pizza Tabağı, pizzasını şık bir biçimde sevdiklerine sunmak isteyenlerin favorisi olacak. Göz alıcı bir kırmızı renge sahip bu tabak 32 santimetre çapında ve porselen malzemeden üretilmiş.
Tek parça pizza kesme ve servis spatulası çekmecenizde fazla kalabalığı azaltmak için çok uygun. Ayrı ayrı hem kesme bıçağına hem de spatulaya ihtiyacınız yok. Rulosuyla kesin, ucuyla servis edin. Hepsi bu!
Altınbaşak Delikli Sac Pizza Tavası, 28 santimetrelik çapıyla oldukça büyük bir pizzayı kolayca pişirmenize yardımcı oluyor. İç ve dış yüzeyi yapılmaz malzemeyle kaplı bu alüminyum tavaların tabanındaki noktalar da işinizi kolaylaştırıyor. Tavanın farklı boyutları da mevcut.