Evde iştahı açılanlara, yemeği fazla kaçıranlara... Bu öneriler çok işinize yarayacak
Siz de “Bu aralar yemeği fazla kaçırdım” diyenlerdenseniz bu smoothie’lerle gidişata dur diyebilirsiniz.
Bu bir ilandır.
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1
Smoothie’ler sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlerin gözdelerinden. Özellikle mevsim sebze ve meyveleriyle yapılan smoothie’ler hem çok besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Siz de “Bu aralar yemeği fazla kaçırdım” diyenlerdenseniz bu smoothie’lerle gidişata dur diyebilirsiniz. O halde gelsin tariflerimiz ve smoothie’lerinizi kolayca yapmanıza yardımcı olacak blender’larla ilgili ipuçlarımız…
2
Öncelikle klasik bir smoothie bowl’la başlayalım. 1 adet muz, yarım avokado, 1 çay bardağı orman meyvesi, yarım su bardağından biraz fazla süt ya da yoğurdu blender’a doldurun. Üzerine yarım çay kaşığı vanilya özü ekleyip hepsini blender’dan geçirin. Bir kaseye aktarıp üzerine 2 yemek kaşığı nar, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve yarım tatlı kaşığı keten tohumu ekleyin. Smoothie bowl hazır.
3
Smoothie bowl’unuzu hazırlarken Arzum Kişisel Blender’dan yardım alabilirsiniz. 300 watt’lık gücüyle Arzum Kişisel Blender, çok daha büyük miktarda malzemeyi bile kısa sürede sıvı hale getirecektir.
Daha basit bir şeyler ararsanız ıspanaklı ve yeşil elmalı smoothie’nin tam zamanı deriz. 200 gram ıspanak, 1 büyük boy yeşil elma, yarım su bardağı demlenmiş yeşil çay ve yarım su bardağı sütü blender’ın haznesine doldurup çektikten sonra bekletmeden için.
5
Vestel MIX&GO Blender bu iş için çok uygun. Büyük ve küçük hazneleri, değişen kapakları sayesinde smoothie’nizi bardağa bile boşaltmadan içebilmeniz için tasarlanmış. Smoothie’nizi yanınıza alıp gittiğiniz yere kolayca götürebilirsiniz.
Hazır mevsimi gelmişken çilekli bir smoothie’ye ne dersiniz peki? 10 adet çilek, 2 top çilekli ya da vanilyalı dondurma, 3 yemek kaşığı süt ve 3 yemek kaşığı yoğurdu blender’da güzelce karıştırın ve 3-4 küp buz atılmış bardağa doldurun. Dilerseniz buzları blender’a da atabilir meyvelerle birlikte onları da çekebilirsiniz.
7
Tercihiniz buzlu smoothie’de yanaysa Sinbo SHB-3149 Smoothie Blender çok işinize yarayacak. Çünkü paslanmaz çelik öğütücü aparatı buz kırma özelliğine sahip. Üstelik bu blender’ın çorba hazırlama özelliği de var.
Ana öğün için bir smoothie arıyorsanız o zaman enerji veren smoothie’yi deneyin. Yarım kase süzme yoğurt, 1 çay bardağı yaban mersini, 1 avuç çilek, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı chia tohumunu blender’dan geçirin. Bu esnada 1 adet muzu dilimleyip, çiğ bademleri iri iri doğrayın. Smoothie’yi kasenize boşaltıp üzerini muz, yaban mersini ve bademle süsleyin.
9
Korkmaz A445Vertex Mega Blender Set mutfağında fazla yeri olmayanlar için ideal çünkü blender, el blender’ı ve mikseri tek bir cihazda sunuyor. Dolayısıyla oldukça da ekonomik bir tercih.
Son olarak bağışıklık sisteminize destek olacak enfes bir pancarlı smoothie’miz var. 2 küçük pancarı haşlayıp blender’a atın. Üzerine 1 su bardağı süzme yoğurt, yarım kök taze zencefil, 2-3 sap da maydanoz ekleyin. “Bızzt!” diye blender’dan geçirdiniz mi pancarlı smoothie’niz hazır. Afiyet olsun…
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Pancarlı smoothie’nizi yaptınız ama hemen içemediniz mi? Üzülmeyin birkaç saat buzdolabında saklayabilirsiniz. Russell Hobbs 22990-56 Easy Prep El Blender’ı bu açıdan çok işinize yarayacak çünkü camdan sürahisi bu gibi durumlar düşünülerek tasarlanmış.
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