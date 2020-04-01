Evde iştahı açılanlara, yemeği fazla kaçıranlara... Bu öneriler çok işinize yarayacak

Smoothie’ler sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlerin gözdelerinden. Özellikle mevsim sebze ve meyveleriyle yapılan smoothie’ler hem çok besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Siz de “Bu aralar yemeği fazla kaçırdım” diyenlerdenseniz bu smoothie’lerle gidişata dur diyebilirsiniz. O halde gelsin tariflerimiz ve smoothie’lerinizi kolayca yapmanıza yardımcı olacak blender’larla ilgili ipuçlarımız…