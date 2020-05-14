Evde ekmek yapıyorsanız en önemli ihtiyacınız bu!

Evde ekmek yapanlar bilirler, un, su ve mayanın gramajının doğru ayarlanması çok önemlidir. Bunun için mutfağınızda hassas bir tartı olması şart. Sizin için Amazon.com.tr'den uygun fiyatlı ve kullanışlı mutfak tartısı seçenekleri getirdik. Mutlaka bir göz atın...