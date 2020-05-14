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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock ve Amazon.com.tr
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 21:34,

Evde ekmek yapıyorsanız en önemli ihtiyacınız bu!

Evde ekmek yapanlar bilirler, un, su ve mayanın gramajının doğru ayarlanması çok önemlidir. Bunun için mutfağınızda hassas bir tartı olması şart.

Bu bir ilandır.

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Evde ekmek yapanlar bilirler, un, su ve mayanın gramajının doğru ayarlanması çok önemlidir. Bunun için mutfağınızda hassas bir tartı olması şart. Sizin için Amazon.com.tr'den uygun fiyatlı ve kullanışlı mutfak tartısı seçenekleri getirdik. Mutlaka bir göz atın...

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Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı, Amazon.com.tr'de çok satanlarda ilk sırada. 10 kilogram ölçme, ve 7 farklı gıda kalori analizi özelliğine sahip olan Fakir Molly, cam gövdeli ve LED ekranlı.

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Kenwood DS401 Mutfak Tartısı, 2 gramlık hassas ayarıyla 8 kilograma kadar tartım yapabiliyor. Sertleştirilmiş camdan oluşan tepsisi ve tek tuşuyla oldukça şık bir tartı.

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Beurer Ks 28 Mutfak Terazisi, modern ve sade tasarımıyla her mutfağa uyacak bir tartı. Diyabet tartısı özelliği de bulunan Beurer, temizlemesi kolay cam yüzeyi ve 19 milimetre kalınlığındaki tasarımıyla da çok pratik.

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Joseph Joseph mutfak terazisi oldukça pratik ve kompakt bir model. Katlandığında ufak bir çubuk halini alan ve çok az yer kaplayan Joseph Joseph üzerine her türlü kabın yerleştirilmesi mümkün.

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Goldmaster Gm-7124 Menekşe Mutfak Terazisi, 1 gram hassasiyetiyle 5 kilograma kadar tartım yapabiliyor. Şeffaf ölçüm kabı ve ışıklı geniş LCD ekranıyla kullanımı kolay olan Menekşe, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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Gudoqi Mini Dijital Tartı o kadar hassas ki kuyumcularda kullanıma bile uygun. 1 kilogram ve 3 kilogramlık seçenekleri olan Gudoqi oldukça kompakt tasarımıyla küçük mutfaklara bile uygun.

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Arzum AR1063 Infinity Çevre Dostu Mutfak Tartısı, zarif tasarımı ve hijyen sağlayan geniş cam yüzeyinyle öne çıkıyor. Bu tartının en ilginç özelliği ise pilsiz olması. Düğmesini 120 derece çevirdiğinizde 3 dakika kullanabiliyorsunuz.

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King EC 314 Mutfak Tartısı 5 kilogram tartım kapasitesine sahip. 4 farklı birimde ölçüm yapabilen tartının hassasiyeti 1 gram/1 mililitre seviyesinde.

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Maksimum tartma kapasitesi 3 kilogram olan Arnica AA178D Balanza 6331 Mutfak Tartısı, hem litre hem bardak ölçüsü olarak kullanılabilecek özel tartma kasesiyle geliyor.

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