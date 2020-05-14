Evde ekmek yapıyorsanız en önemli ihtiyacınız bu!

Evde ekmek yapanlar bilirler, un, su ve mayanın gramajının doğru ayarlanması çok önemlidir. Bunun için mutfağınızda hassas bir tartı olması şart.
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Evde ekmek yapanlar bilirler, un, su ve mayanın gramajının doğru ayarlanması çok önemlidir. Bunun için mutfağınızda hassas bir tartı olması şart. Sizin için Amazon.com.tr'den uygun fiyatlı ve kullanışlı mutfak tartısı seçenekleri getirdik. Mutlaka bir göz atın...
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Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı, Amazon.com.tr'de çok satanlarda ilk sırada. 10 kilogram ölçme, ve 7 farklı gıda kalori analizi özelliğine sahip olan Fakir Molly, cam gövdeli ve LED ekranlı.
Beurer Ks 28 Mutfak Terazisi, modern ve sade tasarımıyla her mutfağa uyacak bir tartı. Diyabet tartısı özelliği de bulunan Beurer, temizlemesi kolay cam yüzeyi ve 19 milimetre kalınlığındaki tasarımıyla da çok pratik.
Goldmaster Gm-7124 Menekşe Mutfak Terazisi, 1 gram hassasiyetiyle 5 kilograma kadar tartım yapabiliyor. Şeffaf ölçüm kabı ve ışıklı geniş LCD ekranıyla kullanımı kolay olan Menekşe, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Arzum AR1063 Infinity Çevre Dostu Mutfak Tartısı, zarif tasarımı ve hijyen sağlayan geniş cam yüzeyinyle öne çıkıyor. Bu tartının en ilginç özelliği ise pilsiz olması. Düğmesini 120 derece çevirdiğinizde 3 dakika kullanabiliyorsunuz.