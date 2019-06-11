Evde dondurma yapmak isteyenler için nefis yoğurtlu tarifler
Dondurma yaz sıcaklarıyla savaşırken elimizdeki en tatlı silah desek yanlış olmaz. Dışarıdan alınan dondurmaların içinde bulunan şeker ve koruyucu maddeler nedeniyle birçok kişi artık dondurmasını evde yapıyor. Bunun için en uygun malzemelerden biri de yoğurt. Siz de dondurmanızı evde yapmak isterseniz pratik tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte nefis ev yapımı yoğurtlu dondurma tarifleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?
Dondurma denince akla ilk gelen aroma genellikle vanilya olur. Normalde vanilyalı dondurma genellikle vanilya çubuklarının içindeki taneciklerle yapılır ancak toz vanilyayla da leziz bir dondurma yapabilirsiniz. Süt ve yoğurtla yapılan protein ve kalsiyum deposu vanilyalı dondurma tarifimize bir göz atmaz mıydınız?
Çikolatalı dondurma büyüklerin de çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Bu kadar sevilen dondurmayı evinizde yoğurtla yapıp lezzetine biraz da sağlık katmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız çikolatalı yoğurtlu dondurmanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bir kere denediğinizde favori tarifleriniz arasına girdiğini göreceksiniz.
Naneli dondurma ferahlatıcı tadıyla sıcaktan bunalan bünyelere ilaç gibi gelecek. Özellikle çikolata gibi yoğun lezzetlerin yanında servis ettiğiniz naneli dondurma, tatlıyı kesecek. Üstelik yapılışı da çok kolay olan naneli dondurmayı siz de mutlaka denemelisiniz.
Fındık, Antep fıstığı, ceviz... Bir "en sevilen dondurmalar" anketi yapsak bu çeşitler muhakkak en üst sıralarda çıkacaktır. Peki bu benzersiz lezzetteki dondurmaları evinizde yapmaya ne dersiniz? Yoğurt ve sütle yapacağınız cevizli dondurma çok da besleyici olduğundan çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Afiyet olsun...