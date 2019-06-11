Evde dondurma yapmak isteyenler için nefis yoğurtlu tarifler

Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.