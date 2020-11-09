MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerEvde çiğ köfte yapmak isteyenler için çeşit çeşit tarif bir arada...
GeriLezizz Menüler Evde çiğ köfte yapmak isteyenler için çeşit çeşit tarif bir arada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 14:47 | 

Evde çiğ köfte yapmak isteyenler için çeşit çeşit tarif bir arada...

Türk mutfağının en farklı lezzetlerinden biridir çiğ köfte. Etli ya da etsiz yapılabilen bu bulgur bazlı köftenin türküler eşliğinde yoğurulmasından kıvamını anlamak için tavana atılmasına kadar her şeyi de bir ritüel havasındadır. Sizin için farklı çiğ köfte tarifleri derledik. Bu lezzeti siz de evde denemek isterseniz işte tariflerimiz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Etli çiğ köfte tarifi
Abone Olgoogle-news

Etli çiğ köfte tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Yumurtalı çiğ köfte tarifi
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte mutfağımızın benzersiz lezzetlerinden biri. Yumurtalı çiğ köfte ise Urfa mutfağının spesiyal lezzetlerinden. Yağda pişmiş yumurtanın etsiz çiğ köfteyle bir araya getirilmesiyle oluşan yumurtalı çiğ köfteyi yapmak biraz emek istiyor ama ortaya çıkan sonuç nefis. Mutlaka denemelisiniz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Etsiz çiğ köfte tarifi
Abone Olgoogle-news

Etsiz çiğ köfte tarifi

Etsiz çiğ köfte son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında geliyor. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru yere geldiniz. Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte tarifimiz hemen aşağıda.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Patatesli çiğ köfte tarifi
Abone Olgoogle-news

Patatesli çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte yapmak biraz maharet istiyor evet ancak içine bazı malzemeler ekleyerek ve bazı püf noktalarına dikkat ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin haşlanmış patates sayesinde çiğ köfte harcı daha kolay kıvam alır. Bulguru da önceden ıslatıp kabartırsanız dert edeceğiniz hiçbir şey kalmaz. İnanmayan tarifimizi deneyip kendi gözleriyle görebilir.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Çiğ köfte tadında mercimek köftesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Çiğ köfte tadında mercimek köftesi tarifi

Çiğ köfte de mercimek köftesi de bizim canımız, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. O halde ne yapıyoruz? Çiğ köfte tadında mercimek köftesiyle bu iki güzelliği bir arada tüketiyoruz. Yapılışı mercimek köftesi kadar kolay, lezzeti çiğ köfte kadar muazzam. E daha ne olsun? Size bir tek köfte harcını yoğurup şekil vermek kaldı.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi