Evde çiğ köfte yapmak isteyenler için çeşit çeşit tarif bir arada...

Çiğ köfte tadında mercimek köftesi tarifi Çiğ köfte de mercimek köftesi de bizim canımız, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. O halde ne yapıyoruz? Çiğ köfte tadında mercimek köftesiyle bu iki güzelliği bir arada tüketiyoruz. Yapılışı mercimek köftesi kadar kolay, lezzeti çiğ köfte kadar muazzam. E daha ne olsun? Size bir tek köfte harcını yoğurup şekil vermek kaldı.