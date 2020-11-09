Evde çiğ köfte yapmak isteyenler için çeşit çeşit tarif bir arada...
Türk mutfağının en farklı lezzetlerinden biridir çiğ köfte. Etli ya da etsiz yapılabilen bu bulgur bazlı köftenin türküler eşliğinde yoğurulmasından kıvamını anlamak için tavana atılmasına kadar her şeyi de bir ritüel havasındadır. Sizin için farklı çiğ köfte tarifleri derledik. Bu lezzeti siz de evde denemek isterseniz işte tariflerimiz...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Etli çiğ köfte tarifi
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!
Çiğ köfte mutfağımızın benzersiz lezzetlerinden biri. Yumurtalı çiğ köfte ise Urfa mutfağının spesiyal lezzetlerinden. Yağda pişmiş yumurtanın etsiz çiğ köfteyle bir araya getirilmesiyle oluşan yumurtalı çiğ köfteyi yapmak biraz emek istiyor ama ortaya çıkan sonuç nefis. Mutlaka denemelisiniz...
Etsiz çiğ köfte son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında geliyor. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru yere geldiniz. Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte tarifimiz hemen aşağıda.
Çiğ köfte yapmak biraz maharet istiyor evet ancak içine bazı malzemeler ekleyerek ve bazı püf noktalarına dikkat ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin haşlanmış patates sayesinde çiğ köfte harcı daha kolay kıvam alır. Bulguru da önceden ıslatıp kabartırsanız dert edeceğiniz hiçbir şey kalmaz. İnanmayan tarifimizi deneyip kendi gözleriyle görebilir.
Çiğ köfte de mercimek köftesi de bizim canımız, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. O halde ne yapıyoruz? Çiğ köfte tadında mercimek köftesiyle bu iki güzelliği bir arada tüketiyoruz. Yapılışı mercimek köftesi kadar kolay, lezzeti çiğ köfte kadar muazzam. E daha ne olsun? Size bir tek köfte harcını yoğurup şekil vermek kaldı.