Bayramın olmazsa olmazı lokum nasıl yapılır?

HAZIRLANIŞI Un, süt ve şekeri derin bir tencerede muhallebi gibi sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kaynayan karışımı ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ekleyin. Mikser yardımıyla 10 dakika çırpın.Karışımı bir tepsiye dökün. Bir kaşık ya da spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde düzleştirin. Buzdolabına kaldırarak soğuyup sertleşmesi için bir gece bekletin.Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız lokumları kare kare kesip köşelerinin sivriliğinin gitmesi için elinizle hafifçe yuvarlayın. Yuvarladığınız lokumları servis tabağına alıp üzerine Hindistan cevizi, fındık veya ceviz serpin. Hepsi bu kadar!