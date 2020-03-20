Lezizz Menüler Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 11:35 , / 20 Mart 2020 - 11:35

Evde artan yemekleri bambaşka lezzetlere dönüştürmeye ne dersiniz? İşte tariflerimiz...

Birçok kişi iki gün üst üste aynı yemekleri yemekten pek hoşlanmıyor. Ancak dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen corona virüs salgını nedeniyle de evden çıkmaktan mümkün olduğunca kaçınmamız, alışverişe dahi eskisinden daha az gitmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda hem farklı yemekler yemek hem de evdeki malzemeleri değerlendirmek isteyenlerin yardımına artan yemeklerle yapılabilecek tarifler koşuyor. Sizin için bu tariflerden bir seçki hazırladık. Bu fikirler üzerinden siz de birçok farklı alternatif geliştirebilirsiniz. Afiyet olsun...